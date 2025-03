Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag","description":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is nyilatkozott lapunknak a Ryanair kereskedelmi igazgatója, aki a légitársaság négy új budapesti útjának bejelentésének apropóján járt Magyarországon.","shortLead":"Potenciális debreceni és Balaton-parti utakról, digitális beszállókártyákról és az amerikai piac felé való nyitásról is...","id":"20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"6b7127f1-9b85-449b-a225-eed71eb5080e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ryanair-fapados-utazas-legitarsasag","timestamp":"2025. március. 12. 14:19","title":"Beszólt a Ryanair kereskedelmi igazgatója a Wizz Airnek: egy kis regionális légitársaság miatt nem aggódom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e332cf6-39e0-4467-8c24-9e224c2cc97a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Muskról és J. D. Vance-ről lesújtó a válaszadók véleménye.","shortLead":"Elon Muskról és J. D. Vance-ről lesújtó a válaszadók véleménye.","id":"20250312_cnn-felmeres-trump-gazdasag-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e332cf6-39e0-4467-8c24-9e224c2cc97a.jpg","index":0,"item":"db661b96-e6f5-4554-8c20-3ef74feffccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_cnn-felmeres-trump-gazdasag-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 12. 13:05","title":"CNN-felmérés: nem tetszenek az amerikaiaknak Trump gazdasági intézkedései, de még mindig jobban támogatják, mint amit Musk csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit védene egyformán. A kettős állampolgárok magyar állampolgárságának a felfüggesztését és ezáltal a kiutasításuk lehetőségét megteremtő politikai eszközt más országok is bevethetik. Az „amerikai mintára” készült módosításnak nem az USA-ban, hanem a magyar történelem sötét időszakában van előképe.","shortLead":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit...","id":"20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f.jpg","index":0,"item":"58698f29-ddec-47f4-8d05-4d4c489eacea","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 12. 12:42","title":"A határon túliakon csattanhat Orbánék ostora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök összesen 1 millió 336 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, több esetben büntetőeljárás is indult.","shortLead":"A rendőrök összesen 1 millió 336 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, több esetben büntetőeljárás is indult.","id":"20250312_Ellenoriztek-6614-sofort-on-szerint-kozuluk-hanyan-voltak-ittasak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"67e093bf-1dde-4e30-b7fa-356fcc914a51","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Ellenoriztek-6614-sofort-on-szerint-kozuluk-hanyan-voltak-ittasak","timestamp":"2025. március. 12. 08:33","title":"Ellenőriztek 6614 sofőrt, ön szerint közülük hányan voltak ittasak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot a harminc alapvető élelmiszer esetében, de figyelik majd azt is, hogy más termékek árát se emelhessék a kereskedők. Ez az intézkedés május 31-ig biztosan hatályban marad, ha pedig nem hoz számottevő árcsökkenést, a kormány nem fog visszariadni a radikálisabb szabályozástól sem – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter hosszan sorolta, milyen veszélyeket hordozna Ukrajna uniós csatlakozása, amiről postán keresztül is szavazhatnak majd a magyarok. Közölte azt is, hogy vizsgálatot rendeltek el Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása ügyében, ami szerinte méltatlan egy katonához. Márki-Zay Pétert nem fogják kiutasítani az országból.","shortLead":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot...","id":"20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"5c45e9ad-62a5-462e-8d3a-461cd0af53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 10:09","title":"Gulyás Gergely: Ha az árrésstop nem lesz elég, a kormány nem riad vissza a kereskedelem radikálisabb szabályozásától sem – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]