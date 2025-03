Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53426740-22f1-4f33-ad29-5cb175293227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrárminiszter kitart amellett, hogy nem érintett tárcája 2,2 milliárdos korrupciós perében.","shortLead":"Az agrárminiszter kitart amellett, hogy nem érintett tárcája 2,2 milliárdos korrupciós perében.","id":"20250313_Nagy-Istvan-agrarminiszterium-korrupcios-per-szerzodes-alairas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53426740-22f1-4f33-ad29-5cb175293227.jpg","index":0,"item":"67d001bf-d19d-41a0-8569-8bdedd7bd190","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Nagy-Istvan-agrarminiszterium-korrupcios-per-szerzodes-alairas","timestamp":"2025. március. 13. 08:19","title":"Nagy István aggódott, hogy nem írt-e véletlenül alá valamit a minisztérium korrupciós ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","shortLead":"Az év végéig a már működő szálláshelyeknek meg kell szerezniük a csillagokat.","id":"20250312_szallashely-minosites-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bea6a464-133f-41a8-bf3e-2b1b3616ed13.jpg","index":0,"item":"c0fd6e81-4ec7-4445-9494-aceb4b9c3dc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_szallashely-minosites-rendelet","timestamp":"2025. március. 12. 11:04","title":"Megjelent egy új rendelet, januártól könnyebb dolgunk lesz, ha szállást választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges intelligenciáját lehet majd betanítani.","shortLead":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges...","id":"20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9.jpg","index":0,"item":"2122a39f-3031-4af1-a9a9-95d93f94be9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","timestamp":"2025. március. 12. 10:03","title":"Már teszteli a saját processzorát a Meta, felpörgetheti a mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","shortLead":"Most is van i3 szedán, de csak Kínában. ","id":"20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41658224-e137-4344-947f-dded8d266ee8.jpg","index":0,"item":"fd0fb95a-757e-4ba5-9977-3571ae84a70a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Elso-hivatalos-fotokon-a-debreceni-BMW-testvere-az-uj-i3-as","timestamp":"2025. március. 12. 20:20","title":"Első hivatalos fotókon a debreceni BMW testvére, az új i3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0247545-1d0b-4fc4-9e8f-2b4337a67c37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg nő számára lehet fontos az az új gyógyszer, ami minden korábbinál egyszerűbbé teszi a fájdalmas endometriózis kezelését.","shortLead":"Rengeteg nő számára lehet fontos az az új gyógyszer, ami minden korábbinál egyszerűbbé teszi a fájdalmas endometriózis...","id":"20250313_endometriozis-kezelese-egyesult-kiralysag-naponta-beveheto-tabletta-hormonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0247545-1d0b-4fc4-9e8f-2b4337a67c37.jpg","index":0,"item":"64c47e26-ceae-40b4-9dcb-c5f41523444e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_endometriozis-kezelese-egyesult-kiralysag-naponta-beveheto-tabletta-hormonok","timestamp":"2025. március. 13. 19:33","title":"Zöld lámpát kapott az endometriózist kezelő napi tabletta, ami szükségtelenné teszi az injekciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","shortLead":"Intő jel volt, amikor elbuktak egy 2 milliárd eurós szerződést a BMW-nél. ","id":"20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0e0284-a481-4476-af8a-b55f00049309.jpg","index":0,"item":"4fc8fd31-85e8-4a13-8a56-dfeb6ed3e2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Csodot-jelentett-akkumulatorgyarto-Northvolt","timestamp":"2025. március. 12. 16:04","title":"Csődöt jelentett Svédországban az európai akkumulátoripar nagy reménysége, a Northvolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]