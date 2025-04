Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól – tudta meg a HVG.","shortLead":"A büntetőintézkedéssel sújtott számlák, ingatlanok és ingóságok egy része később mentesítést kapott a korlátozás alól –...","id":"20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a421be7d-e007-40af-a3eb-303ec8458b58.jpg","index":0,"item":"72dfc066-cb06-4cb5-896d-a498099550dc","keywords":null,"link":"/360/20250403_orosz-szankcio-befagyasztott-szamla-mentesites-nemzeti-ado-es-vamhivatal-kimentett-vagyon","timestamp":"2025. április. 03. 06:30","title":"Több százmilliárd forint értékű orosz vagyont fagyasztott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","shortLead":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","id":"20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670.jpg","index":0,"item":"1bf39930-2a7f-4c51-8e63-3f461f60acf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"700 kilométer hatótáv 5 perc alatt: itt a Hyundai új hidrogénautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell telepíteni. A részletek az újonnan megjelent törvényjavaslat fényében is kidolgozásra várnak a gazdasági tárca részéről, az viszont kérdés: az általános kártyaelfogadás mellett miért olyan fontos, hogy minden faluban rozsdásodjon egy ATM.","shortLead":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell...","id":"20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe.jpg","index":0,"item":"7a1c62ea-8365-4bb3-8f76-c070969cdf97","keywords":null,"link":"/360/20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 02. 07:00","title":"A bankok biztos buknak rajta, de a lakosság nyer vele? Megnéztük, mivel járhat az ATM-telepítési roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","shortLead":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","id":"20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"314526ac-3d70-43d9-9116-764d8db8a1cd","keywords":null,"link":"/elet/20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","timestamp":"2025. április. 02. 16:29","title":"Robbanással végződött egy otthoni bütykölgetés Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","shortLead":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","id":"20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"4df265bc-6dcb-4728-aa30-660e61fd389d","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","timestamp":"2025. április. 01. 22:12","title":"Itt az újabb amerikai kormányzati botrány: Mike Waltz és csapata magán gmailes fiókokról levelezett kormányzati ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","shortLead":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","id":"20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943.jpg","index":0,"item":"11b1c515-a721-471f-a7e4-37a3369291b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 05:30","title":"25 órás felszólalással tiltakozott Trump ellen az amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le a palesztinokat, és ebből fakadóan már rendelkezik sosem nem látott méretű adatbázissal. A cél, hogy legyen elég alapanyag a mesterséges intelligenciának a palesztinok megfigyelésére.","shortLead":"Több, a fejlesztést ismerő izraeli forrás szerint a zsidó állam az emberi jogokat semmibe véve hallgatja le...","id":"20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a16b17f-5ed2-4a05-8c81-2b305315b8b1.jpg","index":0,"item":"117e47ba-6d99-4f0f-9001-15696d79b3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_izraeli-palesztin-haboru-mesterseges-intelligencia-palesztinok-megfigyeles-lehallgatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:28","title":"Totális megfigyelést készül indítani Izrael: ijesztően alapos mesterséges intelligenciát engednek a palesztinokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]