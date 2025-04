Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","shortLead":"A szerb elnök balszerencséjére a kamera megmutatta az eredeti levelet, és kiderült, mi olvasható ott valójában.","id":"20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"28d4de12-244a-4216-9e59-3b787770ed25","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_vucsics-elo-adas-hamisitas-kisfiu-level-szerbia-dokovic","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"Vucsics élő adásban hamisította meg egy kisfiú levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Korábban még az is felmerült, hogy a magyar TV2 venné meg a TVN-csoportot.","shortLead":"Korábban még az is felmerült, hogy a magyar TV2 venné meg a TVN-csoportot.","id":"20250414_lengyel-tvn-televizio-warner-bros-discovery","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff.jpg","index":0,"item":"5f6b8e28-01f2-48e3-9fb6-7ffc6c73d676","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_lengyel-tvn-televizio-warner-bros-discovery","timestamp":"2025. április. 14. 14:11","title":"Mégsem adja el amerikai tulajdonosa a legnagyobb lengyel tévétársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal nehezebb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal...","id":"20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96.jpg","index":0,"item":"418c50f8-6641-44f7-ae5a-48685483d760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","timestamp":"2025. április. 13. 08:03","title":"Hazahoznák az űrből a Földre a műholdak ükapját, ami 1958 óta kering a bolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","shortLead":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","id":"20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab.jpg","index":0,"item":"657a800a-bf10-44b9-b8e4-4edfd0474225","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 21:23","title":"Milák azon a távon maradt alul Kós Huberttel szemben, amelyiken olimpiai bajnok lett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes polgármester, Holovits Huba, illetve Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület volt elnöke. Ceglédi Zoltán feltárta a fordulatot történetet, és tódulni kezdtek a balatoni emlékek, kiderült például, hogyan lehet egy gumicsónakkal fityiszt mutatni a hatalomnak és miért baj, ha a hajón nincs fék vagy ha ügyvéddel veszel részt egy szexkalandban.","shortLead":"Balatonföldváron különös alkudozás vette kezdetét a tavalyi önkormányzati választások után. A főszereplők a fideszes...","id":"20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df.jpg","index":0,"item":"a722ce51-52eb-4c0d-a134-b498916482e7","keywords":null,"link":"/360/20250412_duma-aktual-balatonfoldvar-onkormanyzat-video","timestamp":"2025. április. 12. 17:30","title":"Duma Aktuál: Balatonföldvártól Borkai Zsolt jachtozásáig vezettek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok, mire lehet jó, ha történelmi filmeket nézünk. Mikor lehet hasznos a nosztalgiázás? Miért élünk át gyászt, ha meghal a kedvenc szereplőnk? És miben hat ránk másként a Hunyadi, mint A Bridgerton család?","shortLead":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok...","id":"20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"f5d7d6b7-0837-4032-b398-9630c3ad934a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","timestamp":"2025. április. 13. 18:39","title":"Ezért varázsolnak el minket a történelmi filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]