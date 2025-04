Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben – márpedig nem véletlenül tettek érte csillagászati összegű ajánlatot néhány éve –, akkor akár be is szállnának egy csapattal.","shortLead":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben –...","id":"20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1.jpg","index":0,"item":"299f061e-a705-45cb-ae5f-3b1522be4796","keywords":null,"link":"/sport/20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lejjebb adták a szaúdiak, úgy tűnik, a teljes F1 helyett most egy csapattal is beérnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót, márpedig hamarosan érkezhet a számla a meggondolatlan deficitért. A világ dolga most az, hogy túlélje a Trump-féle őrületet, Amerikáé pedig az, hogy véget vessen annak. Putyin leginkább attól fél, hogy hazatérnek Ukrajnából a dühös katonák.","shortLead":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót...","id":"20250417_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"995c2823-9ef4-4aa0-91da-f3bab08e6bd1","keywords":null,"link":"/360/20250417_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 10:58","title":"Financial Times-kommentár: Trump félúton van afelé, hogy rendőrállamot csináljon Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","shortLead":"Az animáció szerint reggelente a bringások a város belsejébe igyekeznek, délután aztán változik a helyzet.","id":"20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d.jpg","index":0,"item":"5935f3e1-e625-4cef-835f-c9b052924bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_video-bkk-bubi-budapest-animacio","timestamp":"2025. április. 17. 13:53","title":"Látványos videó: így tesznek meg 30 ezer kilométert a Bubik egy nap a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","shortLead":"Dögösebb modellek is lehetnek a villanyautós kínálatban.","id":"20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57795b1-4e81-4676-894c-3c57e026d8c1.jpg","index":0,"item":"52d42fd4-7416-4de2-8133-988e2618fef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Ford-ST-es-RS-nevek-elektromoskent","timestamp":"2025. április. 17. 08:28","title":"A Ford ST és RS nevek életben maradhatnak, de csak elektromosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","shortLead":"Takács Péter szerint higiéniai okokból van szükség a nejlonra. ","id":"20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"5d61cb2f-7762-4be7-9e64-2fe9f4c24d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_takacs-peter-kulja-andras-foliaba-tekert-betegek","timestamp":"2025. április. 17. 11:30","title":"Fóliába tekerve feküdtek a kórházban az emberek, az államtitkár szerint bizonyos esetekben ez a gyakorlat a sürgősségi osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni. Mutatjuk, milyen gyakorlatokat érdemes végezni.","shortLead":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni...","id":"20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b.jpg","index":0,"item":"45330789-75c7-4ce7-8114-190d0331fcb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","timestamp":"2025. április. 16. 20:03","title":"Próbálja ki: csinálja ezeket a gyakorlatokat naponta 5 percig, az eredményt meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9f71f-a80a-49de-8238-d664accaf835","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Őrült dolgokat követel meg ez az egészen extrém technika. ","shortLead":"Őrült dolgokat követel meg ez az egészen extrém technika. ","id":"20250416_Bugatti-Bolide-fenntartasa-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b9f71f-a80a-49de-8238-d664accaf835.jpg","index":0,"item":"5da3fd97-fc76-483a-b7c1-3989a04ac160","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Bugatti-Bolide-fenntartasa-koltsegek","timestamp":"2025. április. 16. 20:20","title":"58 kilométerenként kér új abroncsokat a Bugatti Bolide és egy szett közel 3 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]