[{"available":true,"c_guid":"0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is szedtünk ezekből néhányat.","shortLead":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is...","id":"20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c.jpg","index":0,"item":"a7cc6d2d-69cc-4b19-ba8d-021d10b47d02","keywords":null,"link":"/sport/20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","timestamp":"2025. április. 26. 07:15","title":"Nem a plusz fél óra játék káros a labdarúgásra, hanem a kapzsiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","shortLead":"Az ukrán fél inkább a feltétel nélküli tűzszünetet részesítené előnyben az előzetes tárgyalásokkal szemben. ","id":"20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"91962126-05d4-4e45-87e6-eda109e0d50f","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_kreml-moszkva-kijev-orosz-ukran-haboru-rendezes-dmitrij-peszkov-vlagyimir-putyin-donald-trump-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 26. 21:26","title":"Kreml: Moszkva kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború rendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nincs, de ötösökből azért jó pár született.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nincs, de ötösökből azért jó pár született.","id":"20250427_hatoslotto-17-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"5e4d8e8f-ba98-471c-afcc-0f25c5959294","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_hatoslotto-17-het","timestamp":"2025. április. 27. 16:59","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ebből az alkalomból gyorsan el is mondta, hogy szerinte „birodalmi központokból” akarják teletömni „mindenfajta vad gondolatokkal a gyerekek fejét, hogy hiába vagy fiú, akár lány is lehetsz”. ","shortLead":"Ebből az alkalomból gyorsan el is mondta, hogy szerinte „birodalmi központokból” akarják teletömni „mindenfajta vad...","id":"20250426_A-szellemi-ertekek-gyarapitasa-miatt-lett-Komarom-diszpolgara-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"69e12175-32e4-46b0-b1d7-68be6ef5403a","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_A-szellemi-ertekek-gyarapitasa-miatt-lett-Komarom-diszpolgara-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. április. 26. 16:40","title":"A szellemi értékek gyarapítása miatt lett Komárom díszpolgára Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió naponta, amiért nem fogadja be a menekülteket, de szerinte ez a világ legnagyobb üzlete.","shortLead":"Az amerikai elnök legidősebb fia viccesnek találta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió...","id":"20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"ea025682-cc6e-4265-9074-8b3693a2c88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_donald-trump-jr-magyarorszag-gazdasag-europai-unio-vamhaboru-buntetes-kina-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 26. 17:47","title":"Donald Trump Jr.: Magyarország olyan, mint a mennyország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni Bandar-Abbász kikötőjében. A hatóságok attól tartanak, hogy halálos áldozatok is lehetnek, mivel a robbanás idején nagyon sokan tartózkodtak a kikötőben.","shortLead":"Legalább 115-en megsérültek, amikor egyelőre ismeretlen okokból hatalmas robbanás történt szombaton az iráni...","id":"20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d67b627-4808-4e67-9b4b-f785c1991598.jpg","index":0,"item":"6423164d-d5c1-40cf-b3a6-8364a4cbd987","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Oriasi-robbanas-tortent-egy-irani-kikotoben-sokan-megsebesultek","timestamp":"2025. április. 26. 13:05","title":"Óriási robbanás történt egy iráni kikötőben, sokan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A részleteket ugyanakkor még mindig homály fedi.","shortLead":"A részleteket ugyanakkor még mindig homály fedi.","id":"20250426_Zelenszkij-a-Trumppal-valo-targyalasarol-Konnyen-lehet-hogy-tortenelmi-jelentoseguve-valik-majd-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499.jpg","index":0,"item":"3b35f506-4423-4139-9b11-ef039e92bede","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Zelenszkij-a-Trumppal-valo-targyalasarol-Konnyen-lehet-hogy-tortenelmi-jelentoseguve-valik-majd-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 13:39","title":"Zelenszkij a Trumppal való tárgyalásáról: Könnyen lehet, hogy történelmi jelentőségűvé válik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b.jpg","index":0,"item":"78c38438-78f1-4a71-88a6-558be00e1639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 27. 12:00","title":"Ez történt: Kína elkezdte visszaküldeni Amerikának a repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]