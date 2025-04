Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","shortLead":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","id":"20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"23c79d0b-9cef-4461-bda5-01e0fb7f04c8","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. március. 31. 21:29","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","shortLead":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","id":"20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3.jpg","index":0,"item":"7af19f9d-3985-44cd-87e4-86fbf2ba83a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Tövismadarak, Sógun és egy nagy titok: mit imádtunk Richard Chamberlainben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket, hogy az eddigieknél is kevesebb legyen bennük a baktérium. Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a szabályozás, de a működés mindenképpen drágább lesz.","shortLead":"Feladta a kormány a leckét a gyógyfürdők üzemeltetőinek, akiknek mostantól úgy kell tisztítaniuk a medencéiket...","id":"20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a985621-1db9-47ad-96c5-02d8aee0cf1f.jpg","index":0,"item":"26c507b9-7024-462a-bf5b-76a2284b7480","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-gyogyfurdok-bakteriummentes-vizek-egeszsegugy-szabalyozas","timestamp":"2025. március. 31. 12:35","title":"Mostantól tisztább vizet kell önteni a gyógyfürdők medencéibe, sokba fog ez kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","id":"20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227.jpg","index":0,"item":"477f507a-d31d-44f8-86e3-7a0c205dc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","timestamp":"2025. április. 01. 07:21","title":"Őrült rekordot futott az Aston Martin hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pult mögött álló nyugdíjas nőt hangosan szidalmazták a kocsmából kijövő dunaegyházi támadók.","shortLead":"A pult mögött álló nyugdíjas nőt hangosan szidalmazták a kocsmából kijövő dunaegyházi támadók.","id":"20250331_A-rendorseg-garazdasag-tisza-part-magyar-peter-kdnp-fidesz-poloska-rugdosas-onkentes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"ee84cf0c-7940-4e3d-a21e-d2fa1a305869","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_A-rendorseg-garazdasag-tisza-part-magyar-peter-kdnp-fidesz-poloska-rugdosas-onkentes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 31. 19:51","title":"Garázdaság miatt indult eljárás a tiszás népszavazási pultot rugdosó fideszes polgármesterjelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","shortLead":"A BDI iparszövetség elnöke szerint “európai összehasonlításban a német ipar vesztésre áll”.","id":"20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05648a3-49dd-4993-bc3d-ed1769d8b6d6.jpg","index":0,"item":"41a724b2-4f73-4074-8143-8ea7a43da094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_nemet-ipar-BDI-termeles-csokkenes","timestamp":"2025. március. 31. 13:11","title":"Idén is döglődni fog a német ipar, ezen Merz csak merész reformprogrammal fordíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása miatt súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. A tó vizét 47 millió ember használja.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint olyan méreganyagot termelnek az afrikai Viktória-tóban lévő algák, amely májkárosító hatása...","id":"20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33.jpg","index":0,"item":"f684a93a-5626-4688-bbdd-023355761d9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_afrika-viktoria-to-algasodas-mergezes","timestamp":"2025. március. 31. 13:03","title":"Épp most zöldül be Afrika legnagyobb tava, és ez nagyon súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","shortLead":"Bár a nyomozás még zajlik, de a Tesla tulajdonosának már határozott véleménye van a történtekről. ","id":"20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4.jpg","index":0,"item":"8c044a08-ea8d-4612-9f8e-24e3ae987515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Musk-terrorizmus-Tesla-Roma-Donald-Trump","timestamp":"2025. április. 01. 06:30","title":"Musk terrorizmusnak nevezte a római Tesla-kereskedésben történt tűzesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]