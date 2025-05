Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt a klímaváltozás mellett a „túlturizmus” is rombolja.","shortLead":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt...","id":"20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a.jpg","index":0,"item":"c788ec3b-1318-47b7-9d7e-1d916c50fd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","timestamp":"2025. május. 07. 15:10","title":"OTP-erdő a Budakeszi Vadaskertben – veszélyben a fenyők és a bükkök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","shortLead":"Légicsapásokról és lelőtt drónokról számolt be India és Pakisztán is. A halálos áldozatok száma mindkét oldalon nőtt.","id":"20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74da1e0-6fd0-43ce-b4c4-e8aba574763d.jpg","index":0,"item":"f642235d-341f-4e29-b3b9-55235eeca671","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_dron-india-pakisztan-tamadas","timestamp":"2025. május. 08. 15:09","title":"Drónokkal támadja egymást India és Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","shortLead":"A kormány az aszály elleni védekezést is az élelmiszerárakkal hozza összefüggésbe. ","id":"20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296dcf91-bd3e-4b27-acdc-1d0e5e2693cb.jpg","index":0,"item":"6c12b204-ecd1-483c-9b6c-a32c69a5b942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_aszalyvedelmi-operativ-torzs-magyar-kozlony-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 08. 07:34","title":"Mostantól működik az Aszályvédelmi Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia, mint őszinte szembenézés.","shortLead":"Az egykori momentumos politikus, jelenlegi influenszer szerint Gyurcsány döntése sokkal inkább választási stratégia...","id":"20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"00344b2d-9025-4d77-b1f6-0ab048da25db","keywords":null,"link":"/elet/20250508_pottyondy-gyurcsany-reakcio","timestamp":"2025. május. 08. 15:07","title":"Pottyondy Gyurcsány távozásáról: „Hiába távozik, a gyurcsányizmus itt marad velünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]