[{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I...","id":"20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"6ac2e9e3-2380-4172-915e-0bf583169a43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","timestamp":"2025. március. 31. 17:01","title":"Rengeteg lezárásra kell készülni Netanjahu budapesti látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","shortLead":"Az EU trösztellenes hatósága egy jármű-újrahasznosítási kartellt büntetett.","id":"20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7baa9c9-a478-425c-a3b1-0f46f4ec17cb.jpg","index":0,"item":"9d4afefc-8c89-4acb-9c89-9a63c16f59e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-Volkswagen-a-Stellantis-es-mas-autogyartok-458-millio-euro-unios-birsagot-kaptak-kartellezesert","timestamp":"2025. április. 01. 19:15","title":"A Volkswagen, a Stellantis és más autógyártók 458 millió euró uniós bírságot kaptak kartellezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan Garbarekkel az ECM kiadóhoz fűződő sok évtizedes kapcsolatáról és a nemrég sztrókon átesett Keith Jarrettről is beszélgettünk, de mesélt arról a lemezről is, amelyikből vissza tudta fizetni a lakáshitelét, és felidézett egy életre szóló próbát is egy ausztriai kolostorban.","shortLead":"A világhírű dzsesszzenész régi harcostársával, az ütőhangszeres Trilok Gurtuval lép fel április 7-én a Müpában. Jan...","id":"20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47996a4-2192-4fda-8649-1ab97e816bf0.jpg","index":0,"item":"783e952b-6aaf-41a8-ad7b-c2877146c29b","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-mar-nem-letszukseglet-jan-garbarek-interju-mupa-koncert-szaxofonos-improvizacio-kolostor","timestamp":"2025. március. 31. 18:52","title":"Jan Garbarek a HVG-nek: Most, hogy vészesen közeledem a nyolcvanhoz, a lemezkészítés már nem létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","shortLead":"A tiltott szerelem nemcsak a képernyőn, hanem az életben is meghatározta a 90 éves korában elhunyt színész sorsát. ","id":"20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5569ae4d-7380-48a2-ace2-12309fec29d3.jpg","index":0,"item":"7af19f9d-3985-44cd-87e4-86fbf2ba83a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250331_richard-chamberlain-sogun-tovismadarak","timestamp":"2025. március. 31. 11:46","title":"Tövismadarak, Sógun és egy nagy titok: mit imádtunk Richard Chamberlainben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea0f057-5554-4056-8d6e-e875e79dea30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Continental egy egészen újszerű megoldással állt elő: az Ac2ated Sound kijelző maga válik hangszóróvá. A rendszer akár 90 százalékkal kevesebb helyet foglal, nem mellesleg akár 40 kilogrammal is könnyebb lehet a hagyományos autóipari hangrendszereknél.","shortLead":"A Continental egy egészen újszerű megoldással állt elő: az Ac2ated Sound kijelző maga válik hangszóróvá. A rendszer...","id":"20250401_continental-ac2ated-sound-hangrendszer-kijelzoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea0f057-5554-4056-8d6e-e875e79dea30.jpg","index":0,"item":"3f108a24-c7a8-4566-aa00-3e10dbf70a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_continental-ac2ated-sound-hangrendszer-kijelzoben","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Nem, ez nem áprilisi tréfa: nem kell hangszóró, közvetlenül a képernyőből, vagy akár az autó ajtajából szól a hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a Magyarországra menekült Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest. Egy hírverés nélkül elfogadott törvénymódosítással most megtalálták annak a módját is, hogyan védjék meg a PiS korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy. Ehhez nem kellett más, mint Polt Péter és a Varga Zs. András vezette Kúria helyzetbe hozása, amivel a jövőben akár minden politikai szövetséges menedéke garantálva lehet. ","shortLead":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai...","id":"20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"c3ef275c-3552-4b14-a983-327d0833bcfe","keywords":null,"link":"/360/20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 31. 09:45","title":"Már törvénymódosítással is védi a hazatoloncolástól korrupcióval vádolt lengyel szövetségesét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung az eddigi legvékonyabb csúcstelefonját, a Galaxy S25 Edge modellt. Az viszont már most biztosnak tűnik, hogy mélyen kell majd a zsebbe nyúlni érte. Lesz viszont egy olyan jellemzője, ami többeket eltántoríthat attól, hogy sok pénzt adjanak érte.","shortLead":"A dátum egyelőre bizonytalan, van, aki szerint már április közepén, mások szerint májusban mutathatja be a Samsung...","id":"20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"00d9a2b4-0075-466c-8770-66da650b12db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_samsung-galaxy-s25-edge-premium-telefon-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. március. 31. 21:03","title":"Megéri majd megvenni a Samsung legvékonyabb okostelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]