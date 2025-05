Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szakemberek szerint két lehetőség van: megtanulunk együtt élni a madarakkal, vagy várjuk, hogy csendben kihaljanak, és ne okozzanak nekünk kellemetlenséget.","shortLead":"A szakemberek szerint két lehetőség van: megtanulunk együtt élni a madarakkal, vagy várjuk, hogy csendben kihaljanak...","id":"20250521_tatabanya-lakotelep-varju-tamadas-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"9d05ecc8-f151-41ed-bad0-1e5f7a055353","keywords":null,"link":"/elet/20250521_tatabanya-lakotelep-varju-tamadas-rendorok","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Rendőrök vitték el a repülni tanuló varjúfiókákat a tatabányai lakótelepről, mert az őket védelmező szülők emberekre ijesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","shortLead":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","id":"20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4.jpg","index":0,"item":"b19f2232-065a-45e2-9bd9-65c03bb901fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","timestamp":"2025. május. 23. 08:35","title":"Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése. A szervezet tagjai – köztük a magyar Internet Hotline – tavaly közel 1 635 000 online tartalom esetében találták úgy, hogy feltételezetten gyermekkel szembeni szexuális bántalmazást ábrázolnak. ","shortLead":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése...","id":"20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee.jpg","index":0,"item":"2ca0510f-d0f0-40fd-99be-74c4e81cd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","timestamp":"2025. május. 21. 14:35","title":"Kiadták a számokat: ömlik a netre a pedofil pornó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","shortLead":"Sam Hutchinson összetört, amikor elmondták neki a diagnózist, azt hitte, soha többé nem focizhat. ","id":"20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ab775d-16be-4ade-a11b-f2970bcd8dc6.jpg","index":0,"item":"a1b49018-3018-4aa2-9d40-0bc1b01a5ae1","keywords":null,"link":"/sport/20250521_szivroham-gol-wimbledon-sam-hutchinson-korhaz-visszateres","timestamp":"2025. május. 21. 21:54","title":"A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9","c_author":"Galicza Dorina ","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök kormányzásának 15. évfordulójára készített kutatást a Policy Solutions, melyből az is kiderül, a legtöbb politikai kérdésben jobban bíznak a választók Magyar Péterben.","shortLead":"A miniszterelnök kormányzásának 15. évfordulójára készített kutatást a Policy Solutions, melyből az is kiderül...","id":"20250522_Policy-Solutions-Orban-15-kormanyzati-eredmenyek-kudarcok-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9.jpg","index":0,"item":"bbe4438a-480e-4bfa-9be8-89dd9a829218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Policy-Solutions-Orban-15-kormanyzati-eredmenyek-kudarcok-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 10:00","title":"Orbán 15 éve: a magyarok fele szerint csak ártott az országnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]