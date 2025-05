Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","shortLead":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","id":"20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"41e03b2e-7bce-4a6a-913e-f2a5ad936e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","timestamp":"2025. május. 13. 20:46","title":"Lázár meglepetést ígért a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","shortLead":"Stummer János 2024 óta tagja a Momentum elnökségének, előtte a Jobbikban politizált.","id":"20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986.jpg","index":0,"item":"3424d07a-be61-4338-9c21-44f08ca7f101","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_A-Momentum-Stummer-Janost-kuldi-az-Orszaggyulesbe-Orosz-Anna-helyere","timestamp":"2025. május. 15. 13:18","title":"A Momentum Stummer Jánost küldi az Országgyűlésbe Orosz Anna helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936d5a3c-4c1b-45e8-a87d-4e66abea0139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hírek szerint egy 89 millió rekordot tartalmazó adatbázis szivárgott ki a Steamről, amit most eladásra kínálnak egy illegális hackerfórumon. Már a Valve is megszólalt az ügyben.","shortLead":"A hírek szerint egy 89 millió rekordot tartalmazó adatbázis szivárgott ki a Steamről, amit most eladásra kínálnak...","id":"20250515_valve-steam-adatszivargas-hirek-jelszavak-kozlemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936d5a3c-4c1b-45e8-a87d-4e66abea0139.jpg","index":0,"item":"622e3a29-bf8e-42e7-b1e7-a0ab0c1027f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_valve-steam-adatszivargas-hirek-jelszavak-kozlemeny","timestamp":"2025. május. 15. 16:33","title":"Terjedni kezdett, hogy sürgősen jelszót kell cserélni – de mi igaz a Steam adatszivárgásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzés megállapítja, hogy Szlovákiával közösen Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta csak a nyersolaj után együtt 5,4 milliárd eurónyi adóbevétellel szponzoráltuk Moszkvát, miközben a két uniós állam mindenféle kiskapukat kihasználva eurószázmilliós nyereségekre tett szert.","shortLead":"Az elemzés megállapítja, hogy Szlovákiával közösen Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta csak a nyersolaj után...","id":"20250515_EU-orosz-energia-levalas-Magyarorszag-Szlovakia-kiskapuk-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705.jpg","index":0,"item":"d963a321-0c18-4104-90c9-7d45695f6397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_EU-orosz-energia-levalas-Magyarorszag-Szlovakia-kiskapuk-profit","timestamp":"2025. május. 15. 13:04","title":"Európai tanulmány: Magyarország és Szlovákia is könnyen le tud válni az orosz energiáról, csak a belapátolt profit miatt nem akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","shortLead":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","id":"20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188.jpg","index":0,"item":"eedfd224-61bd-4251-9327-2840b10fae45","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 14. 06:00","title":"Újabb hatalmas leépítés jön a Microsoftnál, ami hatezer embert érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi önmagát. A folyamat azonban nem világos, főként az, hogy mit kapnak ezért a kurdok, miért épp most tette le a fegyvert a PKK. Az már inkább átlátható, hogy mit nyer ezzel Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi...","id":"20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5.jpg","index":0,"item":"f9ffbb85-d6d9-4155-b7b9-7b417496d694","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","timestamp":"2025. május. 15. 15:40","title":"Stabilizálhatja a Közel-Keletet a váratlan fordulat Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is kitüntették Cannes-ban, felidézzük a legismertebb filmjeit.","shortLead":"A többszörös Oscar-díjas Robert De Niro közönségkedvenc és színészgenerációk példaképe. Most, hogy életművéért is...","id":"20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58ce8c74-4174-4987-9cf6-ae05f380a639.jpg","index":0,"item":"1eab508b-5375-4d04-a032-e0a3eb98bfc3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-Robert-De-Niro-eletmudij-Cannes","timestamp":"2025. május. 14. 14:40","title":"Nagy filmek, nagy szerepek: Robert De Niro életműve olyan, hogy nem lehetett nem díjazni Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]