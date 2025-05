Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","shortLead":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","id":"20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567.jpg","index":0,"item":"4a0909ef-9a6d-4025-b62b-ea32058bc367","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","timestamp":"2025. május. 13. 12:01","title":"Megemelték sok helyen a lakossági parkolási díjakat Budapesten, amire eltűntek az autók, majd lassan visszaszivárogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d7e24-5057-4d00-a56e-9e4bdc14d32b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a terve szerint napi 25-33 kilométeres távolságokat gyalogol majd. 