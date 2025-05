Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","shortLead":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","id":"20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"01f93b76-ebd6-4c55-bb2a-b8303ddd0d57","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","timestamp":"2025. május. 27. 16:07","title":"Meghalt a 19 éves magyar játékvezető, miután hónapokig küzdöttek az életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja Stefan Löwenstein a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A The Times szerzője azt kérdezi, miért tartott ilyen sokáig Trumpnak felismerni, hogy orosz kollégája idiótának nézi. Az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer tervét el kell felejteni – ajánlja a Washington Post elemzője. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja...","id":"20250528_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"84da136c-231d-4f3f-9d31-6cbf7162723c","keywords":null,"link":"/360/20250528_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"FAZ-elemzés: Orbán úgy néz ki, mint aki azt gondolja, semmi áron nem engedheti meg magának, hogy lemondjon hivataláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","shortLead":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","id":"20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2.jpg","index":0,"item":"b7180e2f-d104-45ba-9769-a9c683e1ba3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","timestamp":"2025. május. 28. 16:51","title":"Nagy hatótávolságú fegyverekről állapodott meg Ukrajna és Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit csak ezeken az eszközökön lehet használni.","shortLead":"Elérhetővé vált az iPades WhatsApp, mely egy sor funkciót tesz elérhetővé az Apple táblagépein is – és van pár, amit...","id":"20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4262c6d3-e181-40ef-9cc5-2f3bfe40dc46.jpg","index":0,"item":"3f67743c-e5e5-44e8-8751-ec021b80a9b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_meta-whatsapp-ipad-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. május. 28. 11:03","title":"Csaknem 15 évet kellett várni a WhatsApp újdonságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni a vállalat.","shortLead":"Felemásra sikeredett a SpaceX legújabb tesztje, amelyben a Starship űrhajó képességeit igyekezett próbára tenni...","id":"20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"1c7438a0-5bf0-438a-aa5d-bb1007528a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_spacex-starship-urhajo-teszt-video","timestamp":"2025. május. 28. 09:02","title":"Felrobbant és az Indiai-óceánba hullott a SpaceX Starship űrhajója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94.jpg","index":0,"item":"70ed57ce-46cb-4a8a-9e31-379ca6a1a0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","timestamp":"2025. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ukrán békaemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]