Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is, az egyetlen e honban. Mi tegyen az ember, ha Oscart akar nyerni, és mit, ha Novák Előd akciózik a queer-szekció miatt? Mi változott a Káel Csaba-vezette NFI-ben, miután nem támogatták a cannes-i győztes magyar animációt? A Friss Hús igazgatójával, Deák Dániellel erről is beszélgettünk.","shortLead":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is...","id":"20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6.jpg","index":0,"item":"40f359c9-cb17-4bbe-9f2e-400435d05ad6","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"„Novák Előd jött, tüntetett és miután elment, telt házunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós perköltséget kifizetni.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján a négy tanár nemhogy kártérítést nem kap, hanem nekik kell az ötmilliós...","id":"20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a0383f-7ecd-4188-b232-3618656e79ee.jpg","index":0,"item":"b9d0ca8c-1464-47b5-bb6c-40fe0fd49fb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-Kuriahoz-fordul-negy-kirugott-kolcseys-tanar-miutan-masodfokon-elvesztettek-a-peruket","timestamp":"2025. május. 29. 11:55","title":"A Kúriához fordul négy kirúgott kölcseys tanár, miután másodfokon elvesztették a perüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg szerint a vállalatnak nagy tervei vannak a Meta AI-t illetően, ami már 1 milliárd felhasználót vonzott. Igaz, lehet, hogy csak véletlenül.","shortLead":"Mark Zuckerberg szerint a vállalatnak nagy tervei vannak a Meta AI-t illetően, ami már 1 milliárd felhasználót vonzott...","id":"20250529_meta-ai-mesterseges-intelligencia-chatbot-program-mi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"e1a9575b-2f4c-46a6-83fa-d3c08286fcad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_meta-ai-mesterseges-intelligencia-chatbot-program-mi","timestamp":"2025. május. 29. 16:33","title":"Már 1 milliárdan használják a Meta mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","shortLead":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","id":"20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9.jpg","index":0,"item":"1ee4accc-dfc7-4ae0-90e2-27afa70ac8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","timestamp":"2025. május. 30. 07:59","title":"Méregerős elektromos aprósággal rukkolt elő az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára szakmailag és politikailag megfelelő volt.","shortLead":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára...","id":"20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b.jpg","index":0,"item":"89a98a80-9f82-4306-959a-fcced5dd3d60","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","timestamp":"2025. május. 29. 10:08","title":"Karácsony is javaslatot tett az ellehetetlenítési törvény elítélésére, ezt már sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]