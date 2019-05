Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első ütem áprilisra valósult meg, épp csak játszani nem lehet a frissen átadott pályákon.","shortLead":"Az első ütem áprilisra valósult meg, épp csak játszani nem lehet a frissen átadott pályákon.","id":"20190509_Nem_birta_ki_az_esot_a_focipalya_amit_Meszaros_Lorinc_veje_11_milliardert_ujitott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58323c8-6ba5-439f-8ff3-f4ccdb96ca48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Nem_birta_ki_az_esot_a_focipalya_amit_Meszaros_Lorinc_veje_11_milliardert_ujitott_fel","timestamp":"2019. május. 09. 17:12","title":"Nem bírta ki az esőt a focipálya, amit Mészáros Lőrinc veje 1,1 milliárdért újított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","shortLead":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","id":"20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5f0fe4-97c4-4fbd-a36a-5ace0f772e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","timestamp":"2019. május. 10. 09:02","title":"Kályhakefe és asztalláb csattant a meszesi büfébunyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

