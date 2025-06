Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Mit jelent az, hogy egy üzleti vállalkozás felelősségteljesen működik? Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek, hogy félreteszik a szóvirágokat. Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek...
Se greenwashing, se greenhushing: tilos mellébeszélni, amikor egy cég meghatározza ESG-céljait 2023 vége óta tervezték a most végrehajtott támadást, amelyben több tucat orosz harci repülőt semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná – árulta el az ukrán elnök.
Zelenszkij: Az orosz titkosszolgálat épülete mellől irányította Ukrajna az orosz bombázókat kilövő akciót

Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kérünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Kossuth, csalásfaktor, durrdefekt, stricitempó, sóvidék.
Krusovszky Dénes hete, amit túlharsogott a mi hetünk Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. Városi kaland...
Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. Újabb hajmeresztő menetrenddel állt elő Elon Musk

A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.
Rendkívüli ülést kezdeményezett a főváros pénzügyi helyzete miatt Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina

A leggazdagabb magyart a 444 stábja szúrta ki, ugyanott szállt meg a barátaival, ahol a Paris Saint-Germain csapata is.
Mészáros Lőrinc menni München: kétmilliárdos helikopterrel a 22 milliárdos magángépig, majd érkezés a BL-döntőre

Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.
Teljesen a Molé lesz a Műegyetemet fenntartó cég