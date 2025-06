Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4c53c6-3f7b-4455-8c68-9902780cf903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Köztük az új Spring, amelynek a fejlesztését felgyorsították. ","shortLead":"Köztük az új Spring, amelynek a fejlesztését felgyorsították. ","id":"20250606_Dacia-negy-elektromos-modell-erkezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4c53c6-3f7b-4455-8c68-9902780cf903.jpg","index":0,"item":"2595a36a-51d3-48d0-ab07-368b50cb7c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Dacia-negy-elektromos-modell-erkezik","timestamp":"2025. június. 06. 08:18","title":"Dacia villanyoffenzíva: négy elektromos modell érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"hvg360","category":"360","description":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából játszik.","shortLead":"John Shattuck, a Harvard korábbi alelnöke szerint Donald Trump az egyetemek vegzálásakor is Orbán Viktor kottájából...","id":"20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"ddc1cd16-d08a-4dbd-b287-acbf2602c21d","keywords":null,"link":"/360/20250605_Volt-CEU-elnok-Bennunket-modszeresen-kiszoritottak-Magyarorszagrol","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Volt CEU-elnök: Bennünket módszeresen kiszorítottak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","shortLead":"Érdemes időben bevásárolni a két ünnepnapra. ","id":"20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"1ece7342-19c6-4e5b-bcde-89b0ede77052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-punkosdi-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. június. 06. 11:32","title":"Így lesznek nyitva a boltok a pünkösdi hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és a Connect Europe idén februártól egy éven át figyeli és elemzi az állami csatorna fél nyolckor kezdődő hírműsorát, az első negyedéves jelentésük pedig már el is készült – végre számok alapján is ellenőrizheti, az ön készülékében van-e a zavar.","shortLead":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és...","id":"20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f.jpg","index":0,"item":"35aacf98-4207-4c55-89bd-bb28469942d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","timestamp":"2025. június. 04. 17:00","title":"Megmérték, hogy részrehajló-e az M1 esti híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac9ec2f-c87e-4f0a-91c3-9e9730b3fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorskit még márciusban kisemberezte le a Tesla-vezér, a lengyel politikus pedig türelmesen kivárta a legjobb alkalmat a visszavágásra.","shortLead":"Radoslaw Sikorskit még márciusban kisemberezte le a Tesla-vezér, a lengyel politikus pedig türelmesen kivárta a legjobb...","id":"20250606_sikorski-musk-visszavago-trump-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac9ec2f-c87e-4f0a-91c3-9e9730b3fe1b.jpg","index":0,"item":"78883402-060a-4c39-a87a-eae8080353e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_sikorski-musk-visszavago-trump-politika","timestamp":"2025. június. 06. 08:03","title":"Beszólt a lengyel külügyminiszter Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]