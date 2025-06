Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","shortLead":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","id":"20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616.jpg","index":0,"item":"3a70f710-0991-4600-96c8-38f70b1c5c73","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Jön az Űrgolyhók 2, visszatér a világhírű komikus, aki rég otthagyta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4602b3a2-d605-459f-ab64-1305ff9d53cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint még a becsapódás előtti pillanatban leszakadhatott az Air India csütörtökön lezuhant Boeing 787-8 Dreamlinerének vészkijárati ajtaja. Ez menthette meg a baleset egyetlen túlélőjét.","shortLead":"Minden jel szerint még a becsapódás előtti pillanatban leszakadhatott az Air India csütörtökön lezuhant Boeing 787-8...","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-baleset-tragedia-video-boeing-787-8-dreamliner-veszkijarat-ajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4602b3a2-d605-459f-ab64-1305ff9d53cf.jpg","index":0,"item":"0b81e4f7-b058-4517-a902-8423cca68426","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-baleset-tragedia-video-boeing-787-8-dreamliner-veszkijarat-ajto","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Videóra vehették a lezuhant indiai repülőgép vészkijáratának leszakadt ajtaját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","shortLead":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","id":"20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"4f91bdee-5d1f-48af-8ad7-bcb2087cb47b","keywords":null,"link":"/elet/20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","timestamp":"2025. június. 13. 11:36","title":"Százhúsz alkalommal repült ingyen egy férfi úgy, hogy légiutas-kísérőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton, hogy meg-megálljon, ahogy az élet éppen hozta. ","shortLead":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton...","id":"20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20.jpg","index":0,"item":"7b3c9a0d-4425-45a5-bac8-51fe672a17b3","keywords":null,"link":"/360/20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","timestamp":"2025. június. 13. 16:15","title":"Élet, halál és Dennis Hopper – különleges lemez idézi meg a Szelíd motorosok és az Apokalipszis most sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összejátszott a hordókat szállító cég ügyvezetőjével a borász, több cégén keresztül károsította meg a költségvetést.","shortLead":"Összejátszott a hordókat szállító cég ügyvezetőjével a borász, több cégén keresztül károsította meg a költségvetést.","id":"20250613_ugyeszseg-fejer-megye-boraszat-hordo-beszerzes-eu-s-penz-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d.jpg","index":0,"item":"4704d166-edd4-462e-949c-97fcc13b2e85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_ugyeszseg-fejer-megye-boraszat-hordo-beszerzes-eu-s-penz-tularazas","timestamp":"2025. június. 13. 11:25","title":"EU-s pénzből vett túlárazott hordókat, 3,6 milliárd forintos kárt okozott a Fejér megyei borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét. A gigabírságról pontosan egy évvel ezelőtt született döntés, amelyet a kormány most peres úton akar megtámadni. Egy holland nemzetközi jogi professzor szerint ez egy kétségtelenül vesztes per lesz.","shortLead":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét...","id":"20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf.jpg","index":0,"item":"0fdad889-7e2c-4a96-ab07-40433c0500f8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 12:33","title":"Egy évvel az ítélet után: eddig 226 milliárd forintba fájt a kormány költséges szélmalomharca az uniós joggal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia azonban úgy döntött, hogy a piaci folyamatok hatására lakásokká alakítja át az épületet.","shortLead":"Eredetileg 25 ezer négyzetméternyi irodaterület jött volna létre a Corvin Campus néven futó beruházás során, a Cordia...","id":"20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1029c0fa-6e90-437f-a837-2a820e61890d.jpg","index":0,"item":"3eb86b18-dfa2-43dd-b49f-433580ed6b25","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_cordia-lakas-ujlakas-iroda-atalakitas","timestamp":"2025. június. 13. 11:10","title":"Rekordgyorsan fogynak az új lakások, a fejlesztők inkább az irodákat is átalakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]