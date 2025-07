Mintha nem lenne holnap: ahogy lehűlt az idő, lelohadt az érdeklődés a légkondik iránt

Kétféle ember létezik: az egyik már tavasszal – sőt télen – telepíttetett a lakásába klímaberendezést, jó előre gondolkodva és számítva a menetrend szerint érkező, évről évre megterhelőbb nyári kánikulára. A másik csoport tagjai csak akkor döbbentek rá, hogy szükségük van a légkondira, mikor a 39 Celsius-fokos kánikulában főnek saját levükben a tetőtéri lakásukban – írtuk tavaly. A szakemberek tapasztalatai alapján ez utóbbi csoport van többségben, és ezt a keresési trendek is megerősítik.

A klímára vágyók minden évben akár több hetes várólistával néznek szembe, és ezen az sem segíti, hogy sok szakember napi 12-14 órában dolgozik, akár hétvégén is. Épp ezért általános javaslat, hogy ne a hőségben, hanem már tavasszal, esetleg ősszel indítsuk el a folyamatot. Ilyenkor nem csak hogy nincs, vagy rövidebb a várólista, akár az árak is alacsonyabbak lehetnek.

Hiába azonban a jótanácsok, a Google Trends adatai azt mutatják, a klíma iránt akkor kezdenek igazán érdeklődni az emberek, amikor beköszönt a hőség:

Google Trends

Fontos tudni, hogy a Google Trends nem a keresések számát, hanem az adott téma relatív népszerűségét mutatja: a megadott időtartamon belül meghatározott 100 százalékhoz képest látni az adott keresési kifejezés gyakoriságát a Google rendszerében indított keresések alapján.

Az ábrán azt látjuk, hogy az elmúlt öt évben miként alakult a klímaszerelés kulcsszóra keresők aránya Magyarországon. Érdekes, hogy a 2021-es csúcshoz képest 2022-ben és 2023-ban is jóval kevesebben indítottak keresést a témában. Tavaly aztán megint egész sokan szerettek volna légkondícionálót, idén viszont egyelőre újra alcsonyabbnak tűnik az érdeklődés – igaz, a legnagyobb forróság talán még hátravan.

Márpedig úgy tűnik, az érdeklődést elsősorban a kánikula váltja ki. A Weather Spark adatai alapján 2021-ben június volt a nyár legmelegebb hónapja, azon belül is 24-e. Ez tökéletesen egybevág a Google keresési trendvonalával, amely szerint június 20-26 között volt az elmúlt öt évben a legnagyobb érdeklődés a téma iránt.

2022-ben már van némi eltérés, a hőmérséklet ebben az évben egy hónappal később, július 20 környékén érte el a cúcsát, a klíma iránt érdeklődök viszont valamivel korábban, a hónap elején indították a legtöbb keresést a Google rendszerében. Két évvel ezelőtt ugyan a grafikon nem mutat igazán kiemelkedő érdeklődést, de a július 16-22 közötti éves csúcspont itt is egybeesik a nyár legmelegebb napjával, ami július 17. volt. A hőség és a keresések száma aztán tavaly is szinte tökéletes korrelációban volt, a legmelegebb nap után alig 48 órával a keresések is elérték az éves csúcspontjukat.

Az elmúlt napok pedig azt is megmutatták, hogy a hatás fordítva is érvényesül: a hét elején hatalmas viharokkal érkező lehűlés egyértelműen visszavetette a kereséseket. Így néz ki a június 1. és július 10. közötti időszak:

2025.07.08. Google Trends, klíma, légkondi Google Trends

A klímáknál nemcsak a felszerelés, hanem később a karbantartás is sarkalatos pont, így érdemes az ezzel kapcsolatos kereséseket is megvizsgálni. Rögtön szembetűnő, hogy a tendencia hasonló – a legtöbben nem szezon előtt vagy után keresnek a klíma tisztítás szavakra, hanem nyáron, a legnagyobb hőségben. Egyértelműen látszik viszont az is, hogy a grafikonon kirajzolódó „hegyek” jóval szélesebbek, ami azt jelenti, hogy a légkondi-tulajdonosoknak nagyobb arányban jut eszébe „időben” a klíma karbantartása, mint az új vásárlóknak az eszköz beszerzése. A keresések csúcspontjai azonban itt is jellemzően a késő tavaszi, nyári időpontokban vannak.

2025.07.08. Google Trends, klíma, légkondi Google Trends

Kiválóan látszik az is, hogy a klímatisztítás után érdeklődök száma jóval kiegyenlítettebb, a csúcsértékek jóval kevésbé térnek el egymástól a különböző években, mint az első grafikon esetében. Valószínűleg a gyakorolott légkondizók esetében már rutinszerűen megy a karbantartás, bár a keresések aránya mellett konkrét számokat nem látunk, így azt nem tudjuk megbecsülni, hogy az itthon működő, mintegy másfél millió légkondi közül hányat tartanak karban rendszeresen.

Figyelünk, mire kíváncsiak olvasóink. Cikkünk írásában segítségünkre volt a Google Trends. Ez a tartalom a Google-lel fennálló fizetett partnerség része, amely a Google Trends népszerűsítését szolgálja.

Nyitókép: AFP