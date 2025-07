Trump: Csalódtam Putyinban, de nem fordítok hátat neki

Csalódtam Putyinban, de nem fordítok hátat neki – jelentette ki Donald Trump a BBC-nek adott interjújában. Az amerikai elnök azt követően nyilatkozott a brit közmédiának, hogy bejelentette: súlyos vámokkal számolhat Moszkva, ha 50 napon belül nem köt tűzszünetet Kijevvel.

Bár, ami a bizalmat illeti, abból másoknak sem tartogat sokat az amerikai elnök, mint a BBC-nek is kijelentette: „Szinte senkiben sem bízom.”

A Putyinnal való viszonyáról nyilatkozva Trump elmondta, hogy már négy alkalommal hitte azt, hogy a tűzszünet elérhető közelségbe került, ám mindig csalódnia kellett. „Lesz egy remek beszélgetésünk, nagyszerű – gondoltam –, közeledünk a megállapodáshoz, aztán fogja magát és rombadönt egy lakóházat Kijevben.”

Amikor feltették neki a kérdést, hogy mégis, miként tervezi elérni a tűzszünetet, csak annyit válaszolt, hogy dolgoznak rajta.

Szóba került a NATO-kérdése is, amit korábban Trump egy idejétmúlt szervezetként írt le. Minden bizonnyal a hágai csúcstalálkozó tapasztalati alapján, de most már egészen más dolgokat mondott a szövetségről Trump.

„Nem, szerintem a NATO épp az ellenkezőjévé vált, mivel a szövetség tagjai most már maguk fizetik a költségeiket” – jelentette ki, utalva arra, hogy Hágában megállapodás született arról, hogy a tagállamok a GDP-jük 5 százalékának megfelelő összegre emelik a védelmi költségvetésüket.

Trump azt is kijelentette, hogy továbbra is hisz a kölcsönös védelem doktrínájában, mivel ez a kisebb országok számára is lehetővé teszi, hogy védekezzenek a nagyobbakkal szemben.

Szóba került a Trump ellen egy éve megkísérelt merénylet is, amikor egy Thomas Matthew Crooks nevű magányos lövész rálőtt a pennyslvaniai Butlerben kampánybeszédet tartó Trumpra.

A BBC riportere arra volt kíváncsi, hogy mennyiben változtatta meg Trumpot a merényletkísérlet. „Nem szeretek azon gondolkodni, hogy megváltoztatott-e” – mondta, majd elmélázva hozzátette, hogy lehet, hogy az egész életét megváltoztatta ez a tapasztalat.