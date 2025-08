Megnézte az ÁSZ a BKK helyzetét, és megállapította: több pénz lenne, ha emelték volna a jegyárakat

A Budapesti Közlekedési Központ pénzügyeit ellenőrizte az Állami Számvevőszék – vette észre a Népszava. A jelentés szerint a fővárosi közlekedési cég alulfinanszírozottsága állandósult, a likviditás romlott, a tervbe vett fejlesztések pedig az EU-forrásoktól váltak függővé.

Az ÁSZ megállapította, hogy a vizsgált időszakban, 2019 és 2023 első fele között elszálltak a kiadások – egész pontosan 29,8 százalékkal nőttek, ebből 2019-2021 között a fizetések, 2022-ben az energiaköltségek emelése magyarázta a legtöbbet. Eközben viszont a jegy- és bérletárakat nem emelték. Sőt, a 14 éven alattiaknak még ingyenességet is biztosítottak, amivel 1,1 milliárd forint bevételtől esett el a cég. Az ÁSZ még azt is hozzátette: más nagyvárosok, mint Debrecen, Miskolc vagy Szeged akár 40 százalékkal is emelték a tömegközlekedés tarifáit.

A Számvevőszék szerint a bajok legfőbb forrása az, hogy a főváros az iparűzési adóbevételét nem elsősorban a tömegközlekedésre fordította.