Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik az agy, javul a koncentráció és a fizikai teljesítmény is. Ugyanakkor, ha nem iszunk eleget, az fáradtsághoz, fejfájáshoz, hosszú távon pedig egészségügyi problémákhoz is vezethet. Cikkünkben annak járunk utána, mi történik a vízhiányos szervezetben, és hogyan tehetjük vonzóbbá és élvezetessé a víz pótlását a mindennapokban.","shortLead":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik...","id":"20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb.jpg","index":0,"item":"5dba4324-6162-435d-bd05-f168393f4888","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"Elég vizet iszik? Mutatjuk, mit kockáztat, ha erre nem figyel oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A móri bankrablásért annak idején tévesen elítélt férfit még tavaly májusban tartóztatták le, miután fegyvert találtak nála.","shortLead":"A móri bankrablásért annak idején tévesen elítélt férfit még tavaly májusban tartóztatták le, miután fegyvert találtak...","id":"20250610_ugyeszseg-vad-buntetes-kaiser-ede","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c.jpg","index":0,"item":"e356e365-b874-4cca-a30c-692a5198d815","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ugyeszseg-vad-buntetes-kaiser-ede","timestamp":"2025. június. 10. 14:18","title":"Négy év letöltendőt kért az ügyészség Kaiser Edére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","shortLead":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","id":"20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"5c232b45-45f0-4cfc-aa87-bcfeb04f016f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 12:25","title":"Akkorát drágultak a lakások, hogy fiatalok tömegei képtelenek elköltözni a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben felkerül a boltok polcaira, és nem csak a Game Passzal lehet majd használni.","shortLead":"Hordozható játékkonzollal rukkolt elő a Microsoft: a ROG Xbox Ally – és erősebb változata, az Ally X – még 2025-ben...","id":"20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24da229c-2894-40b7-93bc-1e1900c79341.jpg","index":0,"item":"2549a5ef-b706-445b-86e6-ba0538ecf760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_microsoft-rog-xbox-ally-x-kezi-jatekkonzol","timestamp":"2025. június. 10. 09:15","title":"Itt a kézi Xbox: máris riválist kap a Nintendo Switch 2, bemutatták a Microsoft-féle ROG Xbox Allyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39eb50b6-af0f-4f74-aacc-27aa3f818771","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minden kapcsolatot megszakít a Fradi Orbán Viktor kedvenc lapjával.","shortLead":"Minden kapcsolatot megszakít a Fradi Orbán Viktor kedvenc lapjával.","id":"20250609_Homokszem-a-partallami-gepezetben-a-Magyar-Nemzet-azon-csamcsog-hogy-Kubatov-Gabor-megsertodott-a-Nemzeti-Sportra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39eb50b6-af0f-4f74-aacc-27aa3f818771.jpg","index":0,"item":"efb2122d-0bcc-4cd8-9a4d-f7312e2cc526","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Homokszem-a-partallami-gepezetben-a-Magyar-Nemzet-azon-csamcsog-hogy-Kubatov-Gabor-megsertodott-a-Nemzeti-Sportra","timestamp":"2025. június. 09. 12:45","title":"Kubatov Gábor megsértődött a Nemzeti Sportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]