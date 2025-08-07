Jelentősen csökkenhetnek az albérleti díjak az Otthon Start program miatt

Az Otthon Start program indulása nemcsak a lakástulajdonhoz jutásban, hanem az albérletpiacon is fordulatot hoz. A Duna House szerint a támogatási lehetőség kettős hatást gyakorolhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata. Ezek együttesen árkorrekciós folyamatokat indíthatnak el, főként Budapesten és az egyetemi városokban.

Az ingatlanpiaci portál úgy érvel: mivel a program célcsoportjába tartozó fiatalok közül jelenleg sokan albérletben élnek, ezért ha ők a támogatást felhasználva ingatlantulajdonhoz jutnak, azzal a keresleti oldal szűkül. Egy kereslet-kínálat alapú modellszámítás szerint, ha a budapesti bérlői háztartások 10 százaléka, mintegy 20 ezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, a bérleti díjak középtávon akár 16-17 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a jelenlegi, átlagosan havi 250 ezer forintos fővárosi albérlet esetében akár 40-43 ezer forint megtakarítást is jelenthet a bérlőknek.

Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. Bár a díjak alakulását számos más tényező is befolyásolja, például az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérlők árérzékenysége, „az irány egyértelmű” – áll a Duna House elemzésében.

A cég friss adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra. Aki pedig kiadásra vásárol, nemcsak a hitel feltételeivel, hanem a célpiac bérlői igényeivel is jól kell, hogy kalkuláljon. Egy túl nagy, elhelyezkedése vagy állapota miatt nehezebben kiadható lakás hosszabb üresjáratot, alacsonyabb megtérülést és így magasabb kockázatot jelenthet. Még támogatott hitel mellett is.