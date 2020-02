Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","shortLead":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","id":"20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9887e939-db8d-4066-b7d2-4833bf1f111a","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","timestamp":"2020. február. 11. 10:11","title":"Folytatódik a korunk legszebb lánybarátság-történetéből készült sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs egészen így.","shortLead":"Korábban arról lehetett hallani, hogy Bill Gates egy különleges tengeri járművet vásárolt, ám a jelek szerint ez nincs...","id":"20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00061403-c918-4232-8d2b-ab0ff430a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a73e6-dd66-442b-a999-bb51f56ba9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_sinot_aqua_luxusjacht_bill_gates","timestamp":"2020. február. 10. 18:03","title":"Cáfol a Sinot: mégsem vett Bill Gates a 200 milliárdos luxusjachtból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101f43a7-60da-4ad0-8d42-729296d4d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Senki nem tud úgy beszólni az Oscarnak, mint Natalie Portman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","id":"20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4681c25-5ec8-4c28-81be-e176b0ae6b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","timestamp":"2020. február. 10. 12:53","title":"Mindkét sofőr meghalt egy balesetben a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]