Gondolati világunk tükröződik abban, ahogy a bőrünkben érezzük magunkat. Ha a testünkre koncentrálunk, az olyan, mintha belső elvonulásra mennénk, távol elménktől. Tehát ha megkeressük, hol feszült a testünk, és igyekszünk oldani a feszültséget, azzal tulajdonképpen leszállunk végre magunkról.

© Pixabay / Alexas_Fotos



Tudatos mozgás

A következő gyakorlatok arra tanítanak, hogy testünk legyen a biztos pont, amelyhez mindig visszatérhetünk, amikor elménk tombolni kezd. A nyújtógyakorlatok csökkentik testünkben a feszültséget, hatásukra kevésbé fogjuk úgy érezni, hogy izmaink korlátoznak bennünket. Nyújtás közben a test és az elme egyaránt felszabadul, és ez nem csupán metafora: mozgás közben több vér áramlik a szervekbe, több oxigén jut az agyba. Amikor a testünk mozdulatlan, általában az elménk is az… kivéve persze Stephen Hawking esetében, és ezzel a logikát le is húzhatjuk a klotyón.



Tudatos mozdulatok



Fejkörzés: Álljunk kis terpeszben, egyenes, de nem merev háttal! Lazítsuk el a vállunkat, fejünk búbja az ég felé mutasson. Összpontosítsunk a fejünkre, és hagyjuk, hogy a súlya lassan jobbra húzza, jobb fülünk a jobb vállunk felé közelítsen. Maradjunk így, figyeljük meg, mit érzünk. Észlelünk feszülést valahol a testünkben? És most lélegezzünk… A belélegzett levegő legyen fénysugár, amellyel megkeressük a feszültséget. Belégzéskor koncentráljunk a nyakunk bal oldalán megnyúló izmokra, kilégzéskor engedjük el a figyelmünket. Nem biztos, hogy végig az észlelésre tudunk összpontosítani, lehet, hogy elménk elkalandozik. Ha ezt vesszük észre, koncentráljunk újra arra a területre, ahol a nyújtást érezzük. Majd lassan, továbbra is figyelve minden egyes mozdulatra, emeljük fel újra a fejünket, és billentsük át a bal oldalra. Belégzésnél koncentráljunk a nyújtásra a nyakunk jobb oldalán, majd a kilégzéssel engedjük el a figyelmünket. Ismét emeljük fel a fejünket, figyeljük meg, hogyan hatott ránk a gyakorlat! És most engedjük el a figyelmünket…

Ismételjük kétszer mindkét oldalon.



Vállkörzés: Koncentráljunk mindkét vállunkra! Emeljük fel, végezzünk ötször lassú vállkörzést előre. Próbáljunk észlelni minden érzést! Ügyeljünk, nehogy túlságosan nagy erőfeszítést fejtsünk ki, figyeljük meg, érzünk-e feszülést bárhol a testünkben. Engedjük a vállunkat fentről egyszerűen leesni, ne izomból toljuk le. A felfelé irányuló mozdulatnál lélegezzünk be, lefelé pedig ki, így a levegővétel a mozdulatra irányítja a figyelmünket. Most végezzük el ugyanezt a gyakorlatot a másik irányba, ezúttal is ötször. Álljunk vissza alapállásba, és tudatosítsuk magunkban, milyen hatást gyakorolt ránk a gyakorlat. Engedjük el a figyelmünket…



Törzsnyújtás: Álljunk egyenesen, csípőszéles terpeszben, fejünket szegjük fel! Kilégzésnél lassan hajoljunk előre. Hagyjuk, hogy a fejünk vezesse a mozdulatot. Érezzük, hogyan húz bennünket lefelé a súlya, csigolyáról csigolyára (közben lélegezzünk), amíg le nem érünk, és át nem adjuk magunkat a gravitációnak. Ha csak pár centit sikerült előrehajolnunk, akkor se erőltessük! A lényeg az, hogy tudatosan figyeljünk a testünkben és az elménkben zajló történésekre. Kilégzésre kezdjünk el újra felegyenesedni, csigolyáról csigolyára. Húzzuk ki magunkat, érezzük, hogy fejünk egyensúlyban van a gerincoszlop tetején. Figyeljük meg a gyakorlat hatását. Ismételjük meg.

© Pixabay

Macska: Macska: Ereszkedjünk négykézlábra, vállunk és két kezünk, valamint csípőnk és két térdünk egy vonalban legyen. Kilégzésre lassan húzzuk fel a hátunkat, mint a mérges macska, belégzésnél meg homorítsunk, fejünket és fenekünket nyomjuk felfelé. Ismételjük háromszor.