[{"available":true,"c_guid":"f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747eafe3-815c-4a3d-b7d2-448be763d868","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","timestamp":"2020. április. 29. 21:01","title":"Futókra és kirándulókra támadt késsel egy férfi a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a járvány előtti adatok összesítésével készültek csak el a statisztikusok: 9,1 százalékkal nőttek a keresetek februárban, igaz, a nagy infláció miatt a reálbérek csak 4,5 százalékkal emelkedtek.","shortLead":"Még a járvány előtti adatok összesítésével készültek csak el a statisztikusok: 9,1 százalékkal nőttek a keresetek...","id":"20200430_atlagfizetes_KSH_berek_kereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e749068a-c0f7-4780-9842-83f5df18c086","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_atlagfizetes_KSH_berek_kereset","timestamp":"2020. április. 30. 09:23","title":"377 ezer forintos átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggelre 2863-ra emelkedett az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Tizenegy beteg meghalt, így összesen már 323 ember életét követelte a járvány, amelynek következő hullámát szeptemberre-októberre várja a miniszterelnök. A kijárási korlátozások Budapesten és egész Pest megyében érvényben maradnak, és az is kiderült, hogy nem csak 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényeket nem lehet tartani. Kövesse a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre tudósításunkban!","shortLead":"Péntek reggelre 2863-ra emelkedett az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Tizenegy beteg meghalt...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_1_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88cb15b-fdcc-43ca-b0c1-dac46905b0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_1_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 01. 08:30","title":"Újabb 88 igazolt fertőzött, 11 elhunyt Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy kevesebb diákot vehetnek fel a gimnáziumok.","shortLead":"Az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy kevesebb diákot vehetnek fel a gimnáziumok.","id":"20200430_gimnazium_felveteli_klebelsberg_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ef4dd-a77a-45da-a79d-a367dd5a1e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_gimnazium_felveteli_klebelsberg_kozpont","timestamp":"2020. április. 30. 09:16","title":"Megvágta a tankerület a létszámot, több diák is bukja a sikeresnek hitt felvételijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 71 ezer ember gyógyult fel a betegségből a járvány kezdete óta.","shortLead":"Már több mint 71 ezer ember gyógyult fel a betegségből a járvány kezdete óta.","id":"20200429_Csokkent_a_napi_halalos_aldozatok_es_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac15d84-b672-41c7-a78b-0fd009a1ccf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Csokkent_a_napi_halalos_aldozatok_es_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 29. 19:55","title":"Csökkent a napi halálos áldozatok és a fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google+ kudarca után hasonló sorsa jutott a Google újabb közösségi próbálkozása is.","shortLead":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google...","id":"20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f7da4-b227-4f63-83b3-234ca3401e4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","timestamp":"2020. április. 30. 20:03","title":"Kifűzik a Cipőfűzőt: 10 hónap után leállítja a Google a senki által nem ismert közösségi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]