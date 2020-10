Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan jelentősen bővülhet a PCR-teszek kapacitása is – közölte az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos.","shortLead":"Klinikai vizsgálatoknak vetették alá a teszteket, amik akár 15 perc alatt is eredményt hozhatnak, de hamarosan...","id":"20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3561b950-35a4-430e-8d6e-6920b2e24b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3f6b7-c769-444b-b2dc-766a4ce1e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_koronavirus_jarvanyhelyzet_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 08. 13:39","title":"Müller Cecília: Már vizsgálják az új koronavírus-gyorstesztek hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0883a752-193e-455c-a166-586388900d08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","shortLead":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","id":"20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0883a752-193e-455c-a166-586388900d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9f02b2-609f-4a1d-be77-d59985334821","keywords":null,"link":"/elet/20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","timestamp":"2020. október. 07. 04:15","title":"Meghalt Johnny Nash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2,4 millió döntéshozóról és befolyásos közéleti szereplőről tartalmaz információkat egy szeptemberben kiszivárgott kínai adatbázis. 