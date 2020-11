Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","shortLead":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","id":"20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f948f1-412b-436b-9b37-98db280d9e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 16:56","title":"Kisebb purparlé után berekesztették a népjóléti bizottság ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni bíborost érintő egyházi dosszié, melyet a Vatikán kedd délután hoz nyilvánosságra.","shortLead":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore...","id":"20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d84dc7-c779-4451-8f35-68c5b288688f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","timestamp":"2020. november. 10. 10:18","title":"A Vatikán kitálal a szexuális visszaélésekkel vádolt volt bíborosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","shortLead":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","id":"20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa30ab-a3f9-474d-9a13-ebaf56be330d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","timestamp":"2020. november. 09. 16:19","title":"Kutatók szerint jobb lenne légylárvát enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor a gazdasági helyzet miatt nem tart reálisnak ekkora emelést. ","shortLead":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor...","id":"20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c5f0ef-235d-49cb-abec-0744d5d82d21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","timestamp":"2020. november. 08. 16:48","title":"Év végére lehet döntés a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]