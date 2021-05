Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","shortLead":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","id":"20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e20a709-acae-44a9-a7c0-23df7f417c6d","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","timestamp":"2021. május. 08. 12:10","title":"Oltópont nyílik a Drakula-kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ac70ae-7ed2-4ba6-82de-5761ba7c2392","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc ember vett részt a rehabilitációs programban és hat hét után jelentős javulást tapasztaltak a betegeknél.","shortLead":"Harminc ember vett részt a rehabilitációs programban és hat hét után jelentős javulást tapasztaltak a betegeknél.","id":"20210507_kutatas_covid_tunet_felepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38ac70ae-7ed2-4ba6-82de-5761ba7c2392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3083039b-a8c1-4fc0-8317-3a64e3f3fe29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_kutatas_covid_tunet_felepules","timestamp":"2021. május. 07. 18:49","title":"Kutatók: a testmozgás segíti a felépülést a hosszan tartó Covid-19 tüneteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és népszerűségének okát is.","shortLead":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és...","id":"20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcea06d-9ee5-47e5-b024-7649e305e3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 07. 12:45","title":"Karácsony lekövérezte Orbánt, aztán bocsánatot kért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","shortLead":"Lehet-e valaki annyira éhes, hogy egy automatából akarjon pizzát venni? ","id":"20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb15964-4dc1-4b82-98bc-e49148fa8da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b59635c-f483-4b97-851b-9f173ae15633","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Kis_utcai_horror_Romaban_itt_a_pizza_automata","timestamp":"2021. május. 07. 10:29","title":"Kis utcai horror Rómában: itt a pizzaautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","shortLead":"A járványügyi adatok már második hete azt mutatják, hogy csökken a fertőzés terjedése az országban.","id":"20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc815b57-187a-44fd-9abb-5631666af52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Koronavirus_utazas_tartomany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:55","title":"Vasárnaptól szabadon lehet utazni a tartományok között Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ szerint a technika, és így a lehetőség is adott ehhez.","shortLead":"Az ENSZ szerint a technika, és így a lehetőség is adott ehhez.","id":"20210507_ensz_metan_metankibocsatas_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfefa129-da5f-44bf-a379-7131d896a33f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_ensz_metan_metankibocsatas_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 07. 11:28","title":"A metánkibocsátás csökkentése a legsürgetőbb feladat a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb330ac-caba-4c87-a316-c120d4f1ca8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztést 2023 tavaszán fejezik be.","shortLead":"A fejlesztést 2023 tavaszán fejezik be.","id":"20210507_gyor_vizi_elmenypark_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb330ac-caba-4c87-a316-c120d4f1ca8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60c71ac-21cf-4843-b4e5-60e8e24ed037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_gyor_vizi_elmenypark_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2021. május. 07. 05:20","title":"21 milliárd forint kormányzati támogatásból épül vízi élménypark Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","shortLead":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","id":"20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11231467-a986-4e60-9ce3-3da571f2870e","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","timestamp":"2021. május. 07. 11:12","title":"Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]