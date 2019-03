Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","shortLead":"A 150 éves platánnak még \"ablaka\" is van. ","id":"20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2e3a74-08d3-46de-b82f-868bbb0f20a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f5369-bf82-4991-8f7f-6d13358b76b3","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Egy_fa_torzseben_el_a_budapesti_hajlektalan_Peter","timestamp":"2019. március. 20. 05:35","title":"Egy fa törzsében él a budapesti hajléktalan, Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan lassíthatja, és akár le is parkolhatja az autót.","shortLead":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan...","id":"20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce811f-fd72-4df4-87bb-b753204b54ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","timestamp":"2019. március. 21. 09:51","title":"Így kontrollálja majd a piás sofőröket a Volvo – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","shortLead":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","id":"20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e80ee0-f3b6-4e77-9040-111bd0561844","keywords":null,"link":"/sport/20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. március. 20. 05:46","title":"Federerrel együtt edzett Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sport népszerűsítésével összefüggő kiadásról van szó.","shortLead":"A sport népszerűsítésével összefüggő kiadásról van szó.","id":"20190321_aranycsapat_konyv_konyvkiadas_tamogatas_koltsegvetes_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dba7e-7598-49b2-8718-e4baf89176d8","keywords":null,"link":"/sport/20190321_aranycsapat_konyv_konyvkiadas_tamogatas_koltsegvetes_sport","timestamp":"2019. március. 21. 11:58","title":"17 milliót ér meg a kormánynak az Aranycsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","shortLead":"A lakások kétharmada nem készül el határidőre, a fejlesztők az értékesítéssel is kivárnak.","id":"20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53cd8140-5fe2-4c28-bd1e-27881fe6d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d18489e-ed96-435b-b92c-cf3c754443b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tobb_penz_remenyeben_csusztatjak_a_lakasfejleszteseket_a_kivitelezok","timestamp":"2019. március. 20. 09:09","title":"Több pénz reményében csúsztatják a kivitelezést az ingatlanfejlesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha egész más szavazásról írnának: visszavert támadás, jó döntések, kompromisszum – így \"tájékoztatja\" olvasóit a kormányközeli sajtó a szerdai EPP-szavazásról.","shortLead":"Mintha egész más szavazásról írnának: visszavert támadás, jó döntések, kompromisszum – így \"tájékoztatja\" olvasóit...","id":"20190321_Elkepeszto_magyarazatokat_hoz_a_kormanykozeli_a_sajto_a_Fidesz_felfuggeszteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c063d778-0257-423c-8039-4d2f74f891ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Elkepeszto_magyarazatokat_hoz_a_kormanykozeli_a_sajto_a_Fidesz_felfuggeszteserol","timestamp":"2019. március. 21. 07:41","title":"Elképesztő magyarázatokat hoz a kormányközeli sajtó a Fidesz felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"BI","category":"elet","description":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez a szakemberek szerint leginkább a fejekben kellene rendet tenni, de ez nálunk nemigen sikerül, kerüljük a fogorvost, így aztán a magyarok mindössze ötödének van meg minden természetes foga.","shortLead":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez...","id":"20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e6567-1f41-4f6f-a981-ad1f92c71f9d","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:30","title":"Ebben élen járunk az unióban: hullanak a magyarok fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]