[{"available":true,"c_guid":"598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","shortLead":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","id":"20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9eb3bf-363e-4fb1-afc1-e4eea9fdef51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Három autó ütközött a Rákóczi híd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","shortLead":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","id":"20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e503321e-d5dd-4aa5-bed8-f4bd124129f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","timestamp":"2019. április. 03. 10:17","title":"Színdarab készül Törőcsik Mari életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f7a7d6-d8ae-4c7e-a997-376bb7894d61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 8 millió kattintást generált már az amerikai nő produkciója.","shortLead":"Közel 8 millió kattintást generált már az amerikai nő produkciója.","id":"20190402_autos_video_nyuzsi_autoriaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f7a7d6-d8ae-4c7e-a997-376bb7894d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a8c0a9-cbf7-40d4-949f-e4b969633eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_autos_video_nyuzsi_autoriaszto","timestamp":"2019. április. 02. 18:39","title":"Videó: autóriasztó van ennek a lánynak a torkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","shortLead":"Az európai parlamenti választás kampány ideje alatt több hétig nem ülésezik a parlament. ","id":"20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b5bc8-cdff-42ef-aa4c-0dcca036869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_parlament_orszaggyules_ules_piheno_ep_kampany","timestamp":"2019. április. 02. 05:16","title":"Ma még nyolc törvényt hozhat, aztán hetekig pihen az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos változások követik. Sheryl Sandberg ezúttal a christchurchi merénylet kapcsán mondott valamit, méghozzá az élő közvetítésekről.","shortLead":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos...","id":"20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6237b-968c-409e-97cc-53adc4a72752","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 02. 17:03","title":"Facebook: elképzelhető, hogy nem mindenki fog tudni élő közvetítést indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán Viktor bejelentését követően két hónapba telt, hogy az ígéretek egy részét jogszabályba öntsék. Ráadásul úgy tűnik, nem is egyszerű a megvalósítás, a kormány tagjai annyiszor beszéltek egymásnak is ellentmondva az intézkedésekről. Összegyűjtöttük, hogyan áll most a családvédelmi program.","shortLead":"Hétfőn délután szavaznak a parlamentben a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatról. Orbán...","id":"20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08af97ad-2e04-4664-943a-c8445e5e683a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce1e9cd-3e19-40f0-9b53-62578fdf1090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_csaladvedelmi_program_hitel_gyerekek","timestamp":"2019. április. 01. 14:35","title":"Nagyot lép előre a családvédelmi terv - itt van hét pontban, mit érdemes tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","shortLead":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","id":"20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3b2c33-a2e9-4d8c-87ed-153f7d292fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","timestamp":"2019. április. 02. 18:11","title":"Szerdától újra lehet pályázni az ingyenpénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu értesülései szerint a Honvéd FC-re fáj a foga a felcsúti milliárdosnak. A 24.hu azonban úgy tudja, másvalaki lehet az új tulaj. ","shortLead":"Az Mfor.hu értesülései szerint a Honvéd FC-re fáj a foga a felcsúti milliárdosnak. A 24.hu azonban úgy tudja, másvalaki...","id":"20190401_Ujabb_focicsapatot_vasarolhat_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eae43-600e-431b-9009-7e2bf4972da5","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Ujabb_focicsapatot_vasarolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. április. 01. 15:07","title":"Újabb focicsapatot vásárolhat Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]