[{"available":true,"c_guid":"644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","shortLead":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","id":"20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8860b0-b5f3-4e21-8021-ae8810494a67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","timestamp":"2020. január. 21. 11:52","title":"Chihiro és a vándorló palota lakói is a Netflixre költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv. 