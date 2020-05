Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T. Anna költő nem önmagáról készült portrékat szemrevételezett, mégis ugyanúgy a saját sorsára ismert az idő múlására emlékeztető képek által.","shortLead":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T...","id":"20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c82af6-cfe6-444d-be9c-d2b2e520b89a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","timestamp":"2020. május. 15. 12:15","title":"Dragomán György: „Se a fájdalomra, se az örömre nem lehet igazán előre felkészülni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis Megállapodás. ","shortLead":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis...","id":"20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd01d9d-8893-40cb-ad1c-e6e44b5e399f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","timestamp":"2020. május. 15. 18:51","title":"Már tárgyal a NASA arról a nemzetközi egyezségről, amivel ismét embert repítenének a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök vejének cége eladta az Apeninn részvényeinek nagy részét. Mészáros Lőrinc már korábban kiszállt az üzletből.","shortLead":"A miniszterelnök vejének cége eladta az Apeninn részvényeinek nagy részét. Mészáros Lőrinc már korábban kiszállt...","id":"20200515_tiborcz_istvan_appeninn_reszveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720267d1-1f40-4b55-927e-1ec16f0671df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200515_tiborcz_istvan_appeninn_reszveny","timestamp":"2020. május. 15. 17:48","title":"Tiborcz István eladta az Appeninn részvényei nagy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgyhogy levágatja.","shortLead":"Úgyhogy levágatja.","id":"20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba25acb-fc97-4547-b308-e0aa45ce2ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97018e2-6af2-4c08-8591-58361c9bcc93","keywords":null,"link":"/elet/20200516_mark_zuckerberg_hajvagas_fodrasz","timestamp":"2020. május. 16. 14:48","title":"Mark Zuckerberg bejelentette, hogy megnőtt a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","shortLead":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","id":"20200515_emmi_korhazak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904c92-33b2-418d-9e39-688f7eb66c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_emmi_korhazak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 17:53","title":"A kiürített ágyak harmadát újra használhatják hétfőtől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00525d44-753d-4352-9033-b171a93cc6c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 3-as metró felújítása idején segíthet.\r

","shortLead":"A 3-as metró felújítása idején segíthet.\r

","id":"20200517_villamos_budapest_baross_ter_jaszai_mari_ter_3as_metro_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00525d44-753d-4352-9033-b171a93cc6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02083ee7-34fd-4526-9c50-3551ca2dc126","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_villamos_budapest_baross_ter_jaszai_mari_ter_3as_metro_felujitas","timestamp":"2020. május. 17. 07:10","title":"Új villamosjárat indulhat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban egy biolabor. Az eszköz megkapta az amerikai gyógyszerbiztonsági hivatal engedélyét.","shortLead":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban...","id":"20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd30aa6-988d-4a8d-9e9e-682aba50ff5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 15. 11:43","title":"Az első otthoni koronavírus-nyálteszt egyedül is elvégezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]