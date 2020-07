Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Amerikai Egyesült Államokból 3,3 milliónál több esetet jelentettek.","shortLead":"Csak az Amerikai Egyesült Államokból 3,3 milliónál több esetet jelentettek.","id":"20200713_Regisztralt_koronavirus_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b25c29-2797-4d35-a6de-51fa79e2512e","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Regisztralt_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 13. 06:52","title":"Közelít a 13 millióhoz a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","shortLead":"Benedek Tibor ma lenne 48 éves.","id":"20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6c6932-5dfe-4be1-9fcc-32cf483e3e79","keywords":null,"link":"/elet/20200712_benedek_tibor_epres_panni_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 12. 10:09","title":"Benedek Tibor halála óta először posztolt Epres Panni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. 