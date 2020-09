Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","shortLead":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","id":"202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1076326-b5ff-4aff-ad1b-6168158da355","keywords":null,"link":"/360/202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:00","title":"Testhez álló cég vezetője lett a zenetörténész ex-rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk, a drágasági világranglistán 170 ország van, ahol olcsóbban a gigabájtok.","shortLead":"Rossz kombináció, ami az elmúlt évben történt Magyarországon, a trendvonal pedig azt sugallja, hogy lemaradunk...","id":"202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d95447-2664-47cf-99e6-cd489d0d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a79201-503d-48fa-ae49-149b50db4933","keywords":null,"link":"/360/202036__magyar_mobilhalozatok__var_allott__sokert_kevesebbet__lassu_eges","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:15","title":"Van két rossz hírünk a magyar mobilnetről: lassabb és drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI/AP","category":"sport","description":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot állított fel szombaton. ","shortLead":"A magyar klasszis teniszező, Fucsovics Márton az elmúlt négy évben már az első körben kiesett, így egyéni csúcsot...","id":"20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b78d2-f149-4872-86d2-3bd716e4e627","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Kiesett_Fucsovics_a_US_Open_harmadik_fordulojaban","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:07","title":"Fucsovics Márton a US Open harmadik fordulójában esett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta a gazdaságot, és politikai stabilitást teremtett, de hagyott tennivalót az utódjának is.","shortLead":"Japán történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökeként mondott le Abe Sinzo, aki mozgásba hozta...","id":"202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d37fa3-557e-41e1-8553-1384aebcba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f7f2c-2478-40c0-8120-4bbaac4a925e","keywords":null,"link":"/360/202036__abe_sinzo_tavozasa__megvaltozott_japan__megmaradt_feladatok__korszakzaro","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Betegsége miatt távozik a japán kormányfő, és lezár egy korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7f680d-00aa-4a23-b666-f62c3be21b72","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: blokád, berobban, pénzelvonás, megérkezés, válás. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200906_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7f680d-00aa-4a23-b666-f62c3be21b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b785e0-cfcd-47ab-8b9c-35e80db85ca1","keywords":null,"link":"/360/20200906_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:56","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos lelkesen tért haza az SZFE élőláncából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra utalnak, hogy a moszkvai hatóságok jelentősen alábecsülik a koronavírus-járvány következtében elhunytak számát.","shortLead":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra...","id":"20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a923b3d-4412-4097-9764-e9aed09ae510","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:39","title":"A halálozási statisztikák azt mutatják, Moszkva trükközik a COVID-áldozatok számával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó összeállításából.","shortLead":"Legalább fél tucatszor találkoztak a kormányközeli elitet gyakran utaztató járművek a nyáron – derül ki az Átlátszó...","id":"20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ea650e-c42b-49e1-9ff7-4548ae75677b","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_maganrepulo_luxusjacht_ner_nyaralas_horvatban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:40","title":"Együtt járta a tengerpartokat a NER magánrepülője és luxusjachtja idén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]