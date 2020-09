Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"Arató László","category":"gazdasag","description":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé is lőhetett a testület alelnöke elleni kirohanással.","shortLead":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé...","id":"20200929_orban_jourova_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a24039-9f9c-4465-999a-78dd83b04427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_orban_jourova_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:25","title":"Hiába Orbán kirohanása, Von der Leyen megbízik a kormány által bírált EU-biztosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték az eredeti tervezetet arról, hogy az uniós támogatásokat a jogállami normák betartásához kötik.","shortLead":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték...","id":"20200929_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f3d158-13d3-4422-b292-5ed721a574b0","keywords":null,"link":"/360/20200929_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:40","title":"Orbán legyűrte Merkelt - így értékelik a német lapok az új EU-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fccc8b-74d5-4836-83b7-cdde6688f084","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi a válaszokat A köpönyegforgató című minisorozat.","shortLead":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi...","id":"202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91fccc8b-74d5-4836-83b7-cdde6688f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0917950-5f8e-4d95-b378-36b7f8f98d6f","keywords":null,"link":"/360/202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:00","title":"Háború hősök nélkül - Német minisorozat egy \"titkos regényből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","shortLead":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","id":"20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4297093c-638e-4faa-b92d-60f610dc1756","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:47","title":"Hatékonynak bizonyult a favipiravir a Covid–19 ellen, kezdődhet a magyar betegek kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban járatlan utat követ a mesélésben. Az áldozatok családtagjai mellett megszólalnak azok is, akiknek a döntése végzetesnek bizonyult. ","shortLead":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban...","id":"20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73c5beb-26a8-4306-b9cc-c600d4573f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:00","title":"Vajon feláldozható hét ember élete a tudomány érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. \r

Cikkünket frissítettük az Országos Vízügyi Főigazgatóság döntése után. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de már ezt is kiküszöbölték – áll a nyomozást megszüntető határozatban.","shortLead":"Nem a hatóságok elnéző hozzáállása, hanem Mészáros Lőrinc cégének \"technológiai fegyelmezetlensége\" volt a probléma, de...","id":"20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b116ec1-d91d-4b5a-b4ae-e988d115d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_matrai_eromu_viserol_kornyezetszennyezes_megszuntetett_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:15","title":"A rendőrség nem talált hivatali mulasztást a Mátrai Erőműnél történt környezetszennyezésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]