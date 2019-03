Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ítéletet meghozó bíró szerint ipari méretű pokol volt a telepen.","shortLead":"Állatkínzás miatt börtönre ítéltek egy német állattartót, mert pokoli körülmények között tartotta a sertéseket...","id":"20190319_Ipari_meretu_pokol_egy_nemet_sertestelepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d96a9-3d14-485e-bcaa-c396f7acdc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779ab30-6f7b-48e9-b247-7cfe91fa69e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Ipari_meretu_pokol_egy_nemet_sertestelepen","timestamp":"2019. március. 19. 06:16","title":"„Ipari méretű pokol” egy német sertéstelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek majd személyi azonosító jelek is – erről is olvashatnak a csütörtökön megjelenő HVG-ben.","shortLead":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek...","id":"20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa10a55-0a7c-4c3c-8e8e-30700bfd4558","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","timestamp":"2019. március. 20. 13:06","title":"A rendszerváltás egyik vívmányát söpörheti le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]