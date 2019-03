Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","shortLead":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","id":"20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f753fa-43f7-42f8-aca9-0428749e440a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","timestamp":"2019. március. 03. 19:02","title":"Az EU harmadik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább, hogy az intelligenciatesztekben egy ötéves gyerek szintjén van.","shortLead":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább...","id":"20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcbe799-309b-491b-a068-4b15acaa334f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","timestamp":"2019. március. 04. 10:03","title":"Videó: meglepő, milyen jó az intelligenciatesztekben ez a papagáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak. A megújult Hipernet Home+ tarifák a havi 30, 60 és 150 GB-os belföldi adatkeretet mellé további, éjszaka felhasználható keretet is nyújtanak.","shortLead":"A Telenor ügyfelei mostantól az otthoni internetezésre szánt tarifacsomagokban is nagyobb adatkerettel gazdálkodhatnak...","id":"20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52d698c-6eac-4b37-92f6-1c0650938865","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_telenor_hipernet_home_ejszakai_adatkeret","timestamp":"2019. március. 05. 09:33","title":"30-150 GB éjszakai internetet vezetett be a Telenor, és nem kell érte pluszpénzt fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","shortLead":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","id":"20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9930b8-823a-4fd1-b9d0-9dc7ba58e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","timestamp":"2019. március. 05. 12:07","title":"Bejárta a nagyvilágot ez a cuki sünike, most búcsút kell venni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni. A vezérigazgató azt ígéri, nem fognak személyes adatokat gyűjteni az új digitális adatszolgáltatási rendszeren keresztül. ","shortLead":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni...","id":"20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbb7e8-2d15-46e3-a2fe-7ef6a975a156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. március. 05. 13:41","title":"„Alul vagyunk árazva”, keveset költenek a külföldi turisták – állítja a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz jelöltje.\r

\r

","shortLead":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz...","id":"20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27806e-8f7c-464e-9edb-ad1327d8405f","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Tolnán a fideszes jelölt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","id":"20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66219a43-26e1-405b-a288-3fda83f02829","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","timestamp":"2019. március. 04. 16:51","title":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert támadó plakátokat, mert még hivatalosan nincs kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","shortLead":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","id":"20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973d9e8-5a55-4dab-b081-8a8fefb3b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 05. 11:57","title":"Szél Bernadett megpróbálta kideríteni, mi lesz a fóti gyermekotthonnal, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]