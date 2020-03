Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","shortLead":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","id":"20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747afe79-025b-4507-8ad8-f85eb9dfb76f","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","timestamp":"2020. március. 23. 15:21","title":"Ingyenesen elérhetővé tettek több ezer könyvet magyar kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","shortLead":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","id":"20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355936ee-5dbb-498b-bba2-ee8076f167bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","timestamp":"2020. március. 23. 20:20","title":"Karácsonyék ingyenessé teszik a parkolást a kórházi dolgozóknak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem elhalasztották egy évvel. ","shortLead":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem...","id":"20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4f0a-ff0c-4e4e-8592-ebeabcb014b2","keywords":null,"link":"/360/20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 14:20","title":"Tokiónak anyagilag kevésbé fájhat az olimpia elhalasztása, mint idei megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be magánvilláikban családi klinikákat, és felvásárolják a lélegeztetőgépeket is. Közben az orvosok arra panaszkodnak, hogy a vidéki városokban nincs elég ilyen, életmentéshez használt készülék. ","shortLead":"A koronavírus-fertőzéstől és az abból kialakuló betegségtől tartó oroszországi milliárdosok sorra rendeznek be...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c39c6-a8fb-4e9b-8c18-31804c88446a","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_milliardosok_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 24. 13:58","title":"Dübörög a szolidaritás – az orosz milliárdosok hazaviszik a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás mellett.","shortLead":"A koronavírus miatt nálunk is nehezebb helyzetben levő Spanyolországban borkedvelők is kampányolnak az otthonmaradás...","id":"20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44f1566-3a46-43d6-a917-fee30027b545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d1384-7bbb-4001-a005-badb3fa0aa08","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Maradj_otthon_a_boroddal","timestamp":"2020. március. 25. 09:45","title":"Maradj otthon a boroddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. ","shortLead":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok...","id":"20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d84871-a9e8-4dd1-b864-660cd0fccde8","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 23. 20:00","title":"Ezeket a mítoszokat ne higgye el a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek az eredeti szinten maradjanak, vagy az alatt.","shortLead":"A jegybank közölte az elvárásait a bankok felé: futamidő-hosszabbítást szeretnének, ami biztosítja, hogy a havi terhek...","id":"20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429ad44c-e16b-4951-8161-21e846f28ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Nemzeti_Bank_a_moratorium_lejarta_utan_nem_emelkedhet_az_adosok_torlesztoreszlete","timestamp":"2020. március. 23. 16:17","title":"MNB: A moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","shortLead":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","id":"20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c89348-81df-4bbe-b937-382dc52bef13","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","timestamp":"2020. március. 23. 12:48","title":"Maszkokat gyártanak és adományoznak a francia és az olasz luxuscégek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]