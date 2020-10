Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","shortLead":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","id":"20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fc8f2-426b-4642-a745-7912c8a91bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. október. 20. 21:12","title":"Elkapta a koronavírus-fertőzést a Szent János Kórház főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti Filmintézet új projektjének keretein belül számos színházi előadásból készülhet film, együttműködik a stábokkal például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, de a Vígszínház, az Örkény Színház és a Nemzeti Színház is. ","shortLead":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti...","id":"20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c193ac-03f3-426f-ab7b-cbd5e02252ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. október. 21. 12:04","title":"Krimit forgatnak a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek fegyvert venni.","shortLead":"Az ország ellen rendelt fegyverembargó lejárt, de Mohamed Dzsavád Zaríf szerint ez nem azt jelenti, hogy elkezdenek...","id":"20201020_iran_embargo_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e587d9f8-a393-403d-aa37-67886c82b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774420e-e3fd-43dc-bc1c-1fb99fe7ccee","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_iran_embargo_fegyver","timestamp":"2020. október. 20. 21:45","title":"Irán külügyminisztere megígérte, nem kezdenek fegyverkezési versenybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger és az Instagram összeborulásának köszönhetően most a képmegosztón is elérhetővé vált néhányak számára a chatbotos válaszadás lehetősége.","shortLead":"A Facebook Messenger és az Instagram összeborulásának köszönhetően most a képmegosztón is elérhetővé vált néhányak...","id":"20201022_instagram_messenger_api_chatbot_csevegobot_ugyfelszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36c7f49-4b05-47a1-8726-c629f8ff1869","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_instagram_messenger_api_chatbot_csevegobot_ugyfelszolgalat","timestamp":"2020. október. 22. 10:03","title":"Ne csodálkozzon, ha ember helyett gép ír vissza az Instagramon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","shortLead":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","id":"20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836ec5c7-122f-45cc-828c-8a4950ed4256","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","timestamp":"2020. október. 21. 10:05","title":"Ez az év sem ér véget magyar romantikus vígjáték nélkül, itt az első előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz és kínai vakcinákat is vizsgálnak. 6,5 millió adagot foglaltunk le.","shortLead":"Orosz és kínai vakcinákat is vizsgálnak. 6,5 millió adagot foglaltunk le.","id":"20201022_europai_unio_vakcina_kutatas_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61044c04-8af5-43ef-bc07-ba3550ffa25a","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_europai_unio_vakcina_kutatas_kormanyinfo_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. október. 22. 11:16","title":"Minden uniós vakcinakutatásban részt vesz Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági céget alapít. A HVG forrásai szerint a cég intenzíven toboroz.","shortLead":"A vállalatbirodalom védelme és a családot érő fenyegetések miatt dönthetett úgy Mészáros Lőrinc, hogy saját biztonsági...","id":"20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2f1a20-c9d6-4aee-a562-ee8ed64534dd","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_meszaros_lorinc_biztonsag_talentis_vedelem","timestamp":"2020. október. 21. 13:13","title":"A fenyegetések vagy a belső visszaélések miatt kell Mészároséknak saját biztonsági cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]