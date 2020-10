Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repterek szövetsége szerint a következő néhány hónapban több száz repülőtér mehet tönkre, hiába működhetnek, a bevételek messze nem fedezik a működési költségeiket. ","shortLead":"A repterek szövetsége szerint a következő néhány hónapban több száz repülőtér mehet tönkre, hiába működhetnek...","id":"20201028_Meg_iden_tobb_szaz_repuloter_mehet_csodbe_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a9ea7-338c-4e16-b7df-7db4073e23ec","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Meg_iden_tobb_szaz_repuloter_mehet_csodbe_Europaban","timestamp":"2020. október. 28. 13:41","title":"Az európai repterek közel harmada csődbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes tüntetés sem, mint az internetszolgáltatás megadóztatásának terve miatt utcára vonuló sok tízezer ember. De mi az oka annak, hogy eredménytelenül halnak el a tiltakozások?","shortLead":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes...","id":"20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1202d-b179-420e-85f7-556185fa56a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","timestamp":"2020. október. 28. 20:00","title":"Hat éve volt az utolsó tüntetés, amely meghátrálásra késztette a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ arra nem adott, hogy hány gépet szeretnének értékesíteni. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint Magyarország olyan helyzetben van, hogy tud segíteni más országoknak, azonban konkrét választ...","id":"20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28275f19-06be-4c7d-8903-f85be47c933c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Szijjarto_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 29. 13:05","title":"Szijjártó szerint nem az ő döntése alapján adnak el lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét – írja a HVG.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le a kormány a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c0542-da89-42fe-b977-92a892c1aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Nem_tudni_a_szakmai_eloeleterol_azoknak_akik_a_Citadella_huszmilliardos_felujitasarol_dontenek","timestamp":"2020. október. 28. 13:34","title":"Nem tudni a szakmai előéletéről azoknak, akik a Citadella húszmilliárdos felújításáról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent Gellért Fórum üzemeltetésére, és vajon ki teszi el az ebből származó hasznot. Nehéz meghúzni a határt a vallási tevékenységet megillető titkosság és az üzleti tevékenység között, amelynek alapjait közpénzzel teremtették meg.","shortLead":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent...","id":"20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2787f7c0-0884-4b7b-83dc-201bd298dc8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"Így kell profitot szerezni stadionüzemeltetésből: egyházi pénzzel minden könnyebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","shortLead":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","id":"20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e92c7-dd64-44b2-b3dd-130af6855294","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","timestamp":"2020. október. 30. 09:11","title":"Illegális versenyzés közben gázolhattak halálra egy gyalogost Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos, hogy jól járunk, ha egy közepesen jól értesült ismerős mutat utat ebben a témában, ezért annak jártunk utána, hogy mi határozza meg a magánszemélyek külföldi jövedelmének adózását.\r

\r

","shortLead":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos...","id":"crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479f4ac-8de1-4300-b9e8-44fd5f0e9cab","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","timestamp":"2020. október. 30. 10:30","title":"Adótévhitek tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Orvosi Kamara szerint az orvosok többsége nem írná alá az új jogviszonyt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff096fab-5209-4e42-a6a7-29d532d47b31","keywords":null,"link":"/360/20201029_Radar360_Kijarasi_tilalom_Amerikaban_a_zavargasok_Europaban_a_virus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"Radar360: Kijárási tilalom Amerikában a zavargások, Európában a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]