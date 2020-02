Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon folynak a mentőakciók, különgépeket indítanak a kormányok.","shortLead":"Az egész világon folynak a mentőakciók, különgépeket indítanak a kormányok.","id":"20200131_Koronavirus_nem_akarnak_Kinaba_repulni_az_amerikai_pilotak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d76bca-426d-4324-9d7b-de9f6ffc1620","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Koronavirus_nem_akarnak_Kinaba_repulni_az_amerikai_pilotak","timestamp":"2020. január. 31. 10:20","title":"Koronavírus: nem akarnak Kínába repülni az amerikai pilóták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálysértési eljárást indítottak a sofőr ellen. ","shortLead":"Szabálysértési eljárást indítottak a sofőr ellen. ","id":"20200131_tragya_teherauto_sofor_korforgalom_rendorseg_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50954ae5-e6df-470b-8a66-9479da7f4da2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_tragya_teherauto_sofor_korforgalom_rendorseg_szabalysertes","timestamp":"2020. január. 31. 20:20","title":"Trágyakupacot hagyott a körforgalomban, tett rá – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük, hogy hol készülnek Shelby 800-1200 lóerős közúti fenevadjai. ","shortLead":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük...","id":"20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dfcd70-d556-4723-9dd5-bcb6ef1e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","timestamp":"2020. február. 01. 06:41","title":"Itt születnek az igazi amerikai izomautók: a Shelby vegasi központjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","shortLead":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","id":"20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6664b-2418-4a6e-8e0f-5c8029339de3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","timestamp":"2020. január. 30. 19:36","title":"Még mindig nem fizetett a kukaholding az FKF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export 80 százaléka az EU-ba irányult.\r

","shortLead":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export...","id":"20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b7a6a-79b6-43d5-acc1-28d0a24931b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Magyarorszag_joval_tobb_hust_importalt_novemberben","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Rengeteg húst hoztak be Magyarországra karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marián Kočnert a gyilkosság megrendelésén kívül más, gazdasági bűntényekkel is vádolják.","shortLead":"Marián Kočnert a gyilkosság megrendelésén kívül más, gazdasági bűntényekkel is vádolják.","id":"20200130_Atkutattak_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_megrendelesevel_vadolt_vallalkozo_ingatlanjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4476d4ec-0433-47e3-bc3b-5927736601ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Atkutattak_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_megrendelesevel_vadolt_vallalkozo_ingatlanjait","timestamp":"2020. január. 30. 18:51","title":"Átkutatták a szlovák újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó ingatlanjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető.","shortLead":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz...","id":"20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309c8be7-634f-46c9-8c18-766b9bc40ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","timestamp":"2020. február. 01. 01:30","title":"Pintér Sándornak még mindig tartoznak egymilliárd forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90206b1-4950-40d7-8409-37d375699f3b","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Az erek láthatatlan labirintusa átszövi egész testünket. Ez egy olyan univerzum, amelybe soha nem láthatunk bele, pedig nap mint nap a létezésünket szolgálja. Mi most ebbe a rejtett világba kalauzoljuk el olvasóinkat. ","shortLead":"Az erek láthatatlan labirintusa átszövi egész testünket. Ez egy olyan univerzum, amelybe soha nem láthatunk bele, pedig...","id":"20200131_Servier_Detralex_sziv_venak_errendszer_erdekessegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90206b1-4950-40d7-8409-37d375699f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f767156a-302f-45dd-aff5-f9d18bf1629b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200131_Servier_Detralex_sziv_venak_errendszer_erdekessegek","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tudja meg, mi folyik a testében! - Infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]