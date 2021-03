2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.

Új üzletet nyit a Lidl Budapest II. kerületében, a Csalogány utcában. Ez önmagában még nem volna egy túl meglepő hír, annál furcsább az a részlet, amire a 24.hu hívta fel a figyelmet:

az ingatlant még 2008-ban vette meg az üzletlánc, hogy elkezdje ezt a beruházást.

A több mint tizenkét éves átfutási idő több okra vezethető vissza. Az eredeti, 2010-ben leadott tervre a kormányhivatal nem adott engedélyt, mert mire az engedélyezés végére értek volna, megszületett a plázastop-törvény, amely nem engedte volna ekkora, az egyik szintjén 2348, a másikon 2949 négyzetméteres üzlet építését. De ez a II. kerület építési szabályzatában szereplő 2000 négyzetméteres határon is túl volt.

2015-ben aztán beszállt a projektbe az OTP Ingatlan Zrt. is, és ekkor már csak 1960 négyzetméterre adtak be építési kérelmet. A kormányhivatal ezt második nekifutásra engedte át, pedig a kerületi tervtanács úgy ítélte meg, hogy nem illeszkedik a tervezett épület a városképbe. A bonyolult engedélyeztetésnek ugyanaz lehetett az oka, mint ami az ingatlanfejlesztő cég betársulásának is: nemcsak egy boltról van szó, hanem ezzel együtt társasházat is építettek.

2020 nyarán aztán a Lidl már azt közölte: az áruház kivitelezése befejeződött, a hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, 2020 őszén megnyithatják a boltot. Ekkorra már csak 1200 négyzetméterről volt szó – ez még mindig háromszorosa a plázastoptörvény 400 négyzetméteres határának, de ettől a törvény szerint engedéllyel el lehet térni -, emellett a projekt honlapja szerint

99 kulcsrakész luxuslakást is megépítettek az üzlet feletti emeleten, a második emelet egy részére pedig irodák kerültek.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményektől való eltérésre 2020 tavaszán kapták meg az engedélyt, így nagy tetőteraszos penthouse lakásoknak is jut hely.

Most pedig kihirdették a környéken megjelent plakátokon: március 11-én az új Lidl is megnyit.