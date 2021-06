Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","shortLead":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","id":"20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841db6e-141d-42ee-9f26-ac997360dc07","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","timestamp":"2021. június. 07. 07:45","title":"Ferenc pápa állítólag azért nem akar találkozni Orbánnal, mert nem tetszik neki a menekültpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","shortLead":"Maga a bíróság ered a valóságshow-szereplő eltűnt holttestének nyomába.","id":"20210607_vv_fanni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6e4f-4585-468f-922b-efa61b4e763c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_vv_fanni","timestamp":"2021. június. 07. 07:13","title":"Két napon át fogja követni a bíró VV Fanni utolsó útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt korszakalkotó tehetség, hamar elfelejtették. Az amerikai divattervezőről Ewan McGregor főszereplésével a Netflix készített minisorozatot.","shortLead":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt...","id":"202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00387d3-bc52-4482-bec0-6ae9613b40e8","keywords":null,"link":"/360/202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Az orchideák, a kokain és a féktelen bulizás lett a divatkirály veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","shortLead":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","id":"20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25898f42-564f-4c11-9d0d-29ae07b3bbf9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"Tiltakoznak a velenceiek az újrainduló óceánjáró hajók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","shortLead":"A texasi nő az iskola biztonsági rendszerét tesztelte a „társadalmi kísérletével”.\r

\r

","id":"20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf08385-582c-4d05-a1e5-cfa6c7978512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84410248-d4b9-4675-a4db-8fb2142da064","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szinte_egesz_nap_nem_tunt_fel_senkinek_hogy_lanya_helyett_az_anyja_ment_iskolaba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"Szinte egész nap nem tűnt fel senkinek, hogy lánya helyett az anyja ment iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]