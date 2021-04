Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyermekeiről pornográf fényképeket is készített, melyeket továbbküldött az interneten. 25 évet is kaphat.","shortLead":"A férfi a gyermekeiről pornográf fényképeket is készített, melyeket továbbküldött az interneten. 25 évet is kaphat.","id":"20210416_szexualis_eroszak_gyermekpornografia_kiskoru_veszelyeztetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864e9a12-7cb2-42b6-a181-4acaf9c86131","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_szexualis_eroszak_gyermekpornografia_kiskoru_veszelyeztetese","timestamp":"2021. április. 16. 16:16","title":"Továbbra sem szabadulhat a solti férfi, aki videóra vette, amint saját lányával szexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","id":"20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f8c91-d693-4417-a232-b1a0b627c2c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","shortLead":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","id":"20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3e15ce-731f-45f5-9774-a14dda6f6cd9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 17:44","title":"Már szombaton nyitnak a katolikus templomok, és lehet miséket tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eda03d-2e94-40f0-8ae8-bf86c9a5b3ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál az osztrák újságíró esetét dolgozta fel friss adásában, akit azzal támadott a kormánymédia, hogy kérdései provokációval értek fel. Na de mit csináljunk, ha válasz helyett melegebb éghajlatra küld bennünket a csehszlovák Stanley Tucci? Ceglédi Zoltán válasza minderre: hagyjuk a francba!","shortLead":"A Duma Aktuál az osztrák újságíró esetét dolgozta fel friss adásában, akit azzal támadott a kormánymédia, hogy kérdései...","id":"20210416_Duma_Aktual_Provokalo_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1eda03d-2e94-40f0-8ae8-bf86c9a5b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57749735-3de4-4c44-9ce9-8e7be0495cde","keywords":null,"link":"/360/20210416_Duma_Aktual_Provokalo_kerdesek","timestamp":"2021. április. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kérdésekkel provokálnánk a minisztert, közben saját párttársai szívatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","shortLead":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","id":"20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808b85c-5c14-425c-8944-8a7b2d0fb906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","timestamp":"2021. április. 18. 08:44","title":"Egyházi fenntartásba kerülhet a szántódpusztai majorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","id":"20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ade5d8-6a4e-4901-b1f9-4834b4f0f455","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 17. 09:28","title":"217 újabb áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s aligha lesz ez másképp szeptember után, amikor az utolsó nyugati katonák is elhagyják az országot. A kivonulás nyertesei a tálibok lehetnek, a legnagyobb vesztesek pedig a nők és a kisebbségek lesznek, akiknek jogait korlátozni fogják a fanatikus vallási mozgalom támogatói. A szomszédos államoknak is van mitől tartaniuk.","shortLead":"A szovjet hadsereg 1989-es afganisztáni kivonulása után az ázsiai állam tartós káoszba és belháborúba süllyedt, s...","id":"20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fadae9a-029d-416b-b08a-a9b88cf6e51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c155e6e-68fe-4bcf-a18d-f08780851699","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Afganisztan_usa_hadsereg_kivonulas","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Ilyen lehet Afganisztán a nyugati katonák kivonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]