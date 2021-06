Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A kínai közösségi oldalon, a Weibón megjelent információk szerint a Xiaomi Mi CC 11, a Mi Mix 4, valamint a hajlítható kijelzős Mi Mix Fold 2 kapja majd meg a kijelző alá rejtett szelfikamerát. Három új mobillal állhat elő a Xiaomi, különleges lesz a szelfikamerájuk.

Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank. MNB: aki teheti, lépjen ki a hitelmoratóriumból.

A használtautó-vásárlás egyik varázsszava a sérülésmentes jármű, pedig egy friss kimutatás alapján egyes típusokból igencsak nehéz valóban érintetlen példányt találni. Itt egy lista, mely autók sérülnek a legritkábban és a leggyakrabban Európában.

Már közel 4,5 millió ember mindkét adag oltását megkapta. Kilenc beteg hunyt el a hétvégén, 202 új fertőzöttet azonosítottak.

Négy mérkőzéssel folytatódik hétfőn a foci-Eb, 18 órától Észak-Macedónia és Hollandia, valamint Ukrajna és Ausztria meccsel, 21 órától pedig az oroszok a dánokkal, a finnek pedig a belgákkal játszanak. Egy biztos kieső, három nagy csata – este újabb továbbjutókat ünnepelhetünk az Eb-n.

Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség. Nem lép fel az UEFA a szivárványszínű karszalagot viselő német csapatkapitány ellen.

Sőt, még Guinness-rekorder is lett. Nulla százalék esélyt adtak a legkorábban született koraszülöttnek, most ünnepelte az egyéves születésnapját.

A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet. Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon.