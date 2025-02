Balatonföldvár egyik legértékesebb ingatlanegyüttesét árverezte el még tavaly ősszel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő: a HVG által megismert adásvételi szerződés szerint több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni a parthoz közeli volt szállodáért és a közvetlenül mellette lévő építési területért. (A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mellett a Magyar Közút Nonprofit Kft. is tulajdonos volt.) Az online árverésen

a legmagasabb ajánlatot a közösen licitáló DAW Építész Stúdió Kft., valamint az LRL 22 Capital Kft. tette.

Utóbbi vállalatnak az a Mikesy Álmos az egyetlen tulajdonosa, aki a Gránit Bank többségi tulajdonában álló Gránit Alapkezelő Zrt.-nek is az elnök-vezérigazgatója. A Gránit Banknak pedig jelentős részvényese Tiborcz István, a miniszterelnök veje. Mikesy Álmos megkeresésünkre ugyanakkor azt közölte, hogy az alapkezelőnek nem lesz semmilyen köze a balatonföldvári befektetéshez, és az nem vesz részt a projekt finanszírozásában sem.

A másik tulajdonos a DAW Építész Stúdió lett, ez a cég egyebek mellett a Lázár János miniszterhez köthető mezőhegyesi ménesbirtokról lehet ismerős. A vállalat tervei alapján építették vagy újították fel ugyanis egyebek mellett az ottani majort, az istállót, a látogatóközpontot, a parancsnoki épületet, a sportcsarnokot, valamint az irodaházat is.

A céghez köthető több kastély felújításának koncepcióterve is, a DAW Építész Stúdió ötletei alapján renoválták például a geszti Tisza-kastélyt és a nagykovácsi Teleki-Tisza-kastélyt is. A vállalat indult az új budapesti szuperkórházra, valamint a zsámbéki romtemplom felújítására (újjáépítésére) kiírt tervpályázatokon is, de ezeken nem nyert.

Az elárverezett balatonföldvári ingatlan kikiáltási ára 950 millió forint volt, a licitlépcső pedig 2 millió forint, azaz az 1,3 milliárdos eladási ár azt mutatja, hogy igen jelentős lehetett az érdeklődés.

A Rákóczi Ferenc utcai, egykor szállodaként üzemelő ingatlan évek óta üresen állt, pedig a strandtól csak egy partmenti sáv választja el és Balatonföldvár központjához is közel található. A 18 ezer négyzetméteres telekkel együtt értékesítették a rajta álló négyemeletes, 43 szobás hotelt, egy 926 négyzetméteres wellness-épületet, valamint egy 139 négyzetméteres különálló faházat is. A komplexumban 60 fős étterem, valamint két konferenciaterem is található.

Azt még nem tudni, hogy a meglévő épületeknek mi lesz a sorsa, a terveken ugyanis még dolgoznak, de várhatóan elbontják azokat a rossz állapotuk miatt. Vámos Zoltán, a DAW Építész Stúdió ügyvezetője a HVG megkeresésére azt közölte, hogy olyan magas minőségű lakóingatlant akarnak tervezni, amely „példaértékű lehet a balatoni fejlesztések terén”.

„A terület beépíthetősége csupán 20 százalék, de ezt sem szeretnénk kihasználni, pont azért, hogy minőségi épületegyüttes jöjjön létre és ne telepedjen rá a Balatonra. Ezen kívül tervezünk mindenki számára elérhető szolgáltatásokat is: lesz teniszpálya, szörf és vitorlás kölcsönző gyermektáboroztatáshoz, valamint kávézó és pékség is” – fogalmazott. Tájékoztatása szerint a szálloda korábban Három Hattyú Hotel néven üzemelt.

A pontos költségek egyelőre nem ismertek, és arra sincs még konkrét terv, hogy a projektet miből finanszírozzák. A fejlesztést több ütemben valósítják majd meg, várhatóan 2027-től. A HVG kérdésére a tulajdonosok azt is megjegyezték, hogy az ingatlan nem ér ki közvetlenül a tópartra, így az ott lévő strand és sétány továbbra is mindenki számára elérhető marad.