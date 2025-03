Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"97976a5d-5e77-4d37-9886-3a3fcbaf62e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármennyire is elhivatott egy újságíró, neki is lehet elege, és dönthet úgy, hogy valami egészen másba kezd. Most övék a dumaszínpad.","shortLead":"Bármennyire is elhivatott egy újságíró, neki is lehet elege, és dönthet úgy, hogy valami egészen másba kezd. Most övék...","id":"20250328_jon-a-karriervalto-ex-ujsagirok-stand-upja-reporter-slam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97976a5d-5e77-4d37-9886-3a3fcbaf62e8.jpg","index":0,"item":"9ee96dc4-91de-454b-98d5-b757dff4ec0b","keywords":null,"link":"/elet/20250328_jon-a-karriervalto-ex-ujsagirok-stand-upja-reporter-slam","timestamp":"2025. március. 28. 13:06","title":"Ilyen az élet újságírás után - jön a karrierváltó ex-újságírók stand-upja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram. A programhoz az iskolák csatlakozhatnak.","shortLead":"Ígérete szerint gyorsabban elbírálja a jövőben a közösségi médiát is érintő iskolai zaklatásos eseteket az Instagram...","id":"20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"c5556972-c52a-4adb-9117-b2069df4d3f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_meta-instagram-zaklatas-elleni-program-iskolak-jelentesek","timestamp":"2025. március. 26. 15:03","title":"Újdonság az Instagramon: felveszik a kesztyűt a zaklatással szemben, várják az iskolák jelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi elfogatóparancs volt ellene érvényben.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi...","id":"20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"475e59a6-1f65-427b-afbb-4341adf3537f","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","timestamp":"2025. március. 27. 11:30","title":"Nemzetközi elfogatóparancsot kértek Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már használható, már alkalmas arra, hogy megfagyassza a vért a végrehajtó gyalogokban. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már...","id":"20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46.jpg","index":0,"item":"3cef0f8e-7ac1-4a5c-ac1f-61476e475b20","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","timestamp":"2025. március. 27. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Az ellenzéknek feladata előlépni mint leendő kormány. Megígérni, hogy te, meg te és te is ülni fogsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatás során. ","shortLead":"A férfi beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatás során. ","id":"20250327_Tisza-Part-tamado-Eger-harom-ev-borton-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f90f-0670-4e34-ac9e-c08dc679aa99.jpg","index":0,"item":"c71859b8-d2f2-4b35-9a7d-a2280105a996","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Tisza-Part-tamado-Eger-harom-ev-borton-birosag","timestamp":"2025. március. 27. 12:58","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki Egerben a Tisza Párt önkénteseire támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot csorbították a Pride-ra hivatkozva? Csaxólunk – a HVG hetilap új számát Kocsis Györgyi ajánlja. Fülszöveg. ","shortLead":"De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot...","id":"20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5cf28a-2c3a-4874-985f-2b2ea0ade757.jpg","index":0,"item":"34165e35-83d0-4123-8a7b-cf19bb4a45ea","keywords":null,"link":"/360/20250327_Kocsis-Gyorgyi-Csaxolunk-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 27. 08:30","title":"A Matolcsy-ügy az éppen 100 évvel ezelőtti frankhamisítási botrányhoz mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik a háborús agresszió. De épp a török példa jelzi, van másik, kellően meg nem értett perspektíva. Vélemény.","shortLead":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik...","id":"20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0.jpg","index":0,"item":"7476b05f-be80-4790-8f02-0612e431d4f9","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","timestamp":"2025. március. 28. 08:00","title":"Parászka Boróka: A kiteljesedő diktatúrák vagy az autokráciák összeomlása felé haladunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1641d4e9-9a96-438b-b1e9-80967ad86325","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A balesetben a sofőr meghalt, és hárman megsérültek. ","shortLead":"A balesetben a sofőr meghalt, és hárman megsérültek. ","id":"20250327_Sulyos-baleset-Torinoban-beletolatott-folyoba-turistabusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1641d4e9-9a96-438b-b1e9-80967ad86325.jpg","index":0,"item":"35431770-abed-46ae-a8ee-d1ebcfb6d34a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Sulyos-baleset-Torinoban-beletolatott-folyoba-turistabusz","timestamp":"2025. március. 27. 13:01","title":"Videón a pillanat, amikor a belezuhant az olasz turistabusz a Pó folyóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]