Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5fa3f7d-22e3-4416-a7d3-372e2c4b8427","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elképesztően hatékony hajtáslánccal, masszív mesterséges intelligenciás támogatású szupermodern technikával és változatlanul izgalmas négyajtós kupé formatervvel támad az elektromos új Mercedes CLA, ami hamarosan hibrid és sportkombi változatban is érkezik.","shortLead":"Elképesztően hatékony hajtáslánccal, masszív mesterséges intelligenciás támogatású szupermodern technikával és...","id":"20250313_uj-mercedes-cla-800-km-hatotav-csillagos-villanyos-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5fa3f7d-22e3-4416-a7d3-372e2c4b8427.jpg","index":0,"item":"b3963f0d-525a-49b8-bd5a-0ab81c814c55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_uj-mercedes-cla-800-km-hatotav-csillagos-villanyos-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 13. 19:00","title":"Itt az új Mercedes CLA: beültünk a közel 800 km hatótávú csillagos villanyosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","id":"20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"3a6e3c77-d16e-4611-a6e4-98b8ce3d4abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","timestamp":"2025. március. 12. 16:55","title":"Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","shortLead":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","id":"20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4.jpg","index":0,"item":"84afa58f-9f39-40fb-9aec-9cbf832b6d34","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","timestamp":"2025. március. 13. 12:31","title":"Az elhunyt Mécs Károly után Reviczky Gábor lesz a Dankó Rádió hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71209fd5-1129-4636-857c-97583fd2b743","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig több mint száz autót adtak el februárban. ","shortLead":"Alig több mint száz autót adtak el februárban. ","id":"20250314_Magyarorszagon-is-bezuhantak-a-Tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71209fd5-1129-4636-857c-97583fd2b743.jpg","index":0,"item":"b001bdae-a22d-4d5f-9d73-de3c0aced501","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_Magyarorszagon-is-bezuhantak-a-Tesla-eladasai","timestamp":"2025. március. 14. 08:36","title":"Magyarországon is bezuhantak a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","id":"20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e.jpg","index":0,"item":"e64f6300-9e6a-479c-9811-d1e0403aedf6","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","timestamp":"2025. március. 12. 09:52","title":"Kiadták a parancsot Milorad Dodik előállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára, hogy összeszedjék magukat.","shortLead":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára...","id":"20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c.jpg","index":0,"item":"3739d781-62d4-4146-8bf0-4177dacd0ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","timestamp":"2025. március. 13. 14:41","title":"A Kreml elutasítja az ideiglenes tűzszünet ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]