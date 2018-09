Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","shortLead":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","id":"20180923_billy_monger_donnington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de4195-30a2-448d-9b4c-1aec527432e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_billy_monger_donnington","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Az első rajthelyről indul ugyanott a srác, ahol egy évvel korábban elvesztette mindkét lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","shortLead":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","id":"20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2571b3a-5b67-48f6-81c4-d645b680ea07","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:16","title":"\"Unokázós\" csalót keresnek Soroksáron, vigyázzon vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben a mindennapi szolgálat.","shortLead":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben...","id":"20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365ab1-673a-4e1e-b800-512e1a6f6d0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Sok tűzoltó hagyja el a pályát, az országot, de még nincsen gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","shortLead":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","id":"20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14597e1c-6b51-487e-9ce5-4b1d5cbda289","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:39","title":"Ismét győzött a fiatal Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz csatlakozhatnának. ","shortLead":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz...","id":"20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaa122-0834-45a1-9368-415f4393b0d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:10","title":"Becsődölt az olasz kaszinó exklávé, amelyről talán még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"Kozák Ákos","category":"tudomany","description":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és problémáktól sem mentes horizontot nyit. Reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és...","id":"20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae1b41-4357-44f2-9fd7-e812340e5ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:35","title":"Robotizáció: remények és félelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","shortLead":"Amikor először elmegy majd mellettünk egy ilyen, lehet, hogy a Star Wars fog beugrani.","id":"20180923_tesla_semi_truck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f028404c-3f3c-43eb-b820-a78916fe9df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8ca47d-91da-4fe9-8e6b-81db79bad149","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_tesla_semi_truck","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:52","title":"Elvileg néma, de mégis van egy egészen szokatlan hangja a Tesla kamionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]